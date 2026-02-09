Из Одессы в Москву за 500 евро: в Украине даже во время полномасштабной войны предлагают организацию маршрутов в Россию – расследование

Несмотря на полномасштабную войну, в соцсетях украинцам предлагают путешествия из нашего государства в Россию, Беларусь и на временно оккупированные территории. Маршруты пролегают через страны Европейского Союза, а поездка будет стоить до 500 евро.

Журналисты одного из украинских медиа наткнулись на такие объявления в соцсетях. Речь идет о поездках из Одессы, Киева, Днепра и других городов в Москву, Минск и временно оккупированные Луганск, Донецк, Мариуполь, Крым, а также части Херсонской и Запорожской областей. По словам перевозчиков, рейсы также осуществляют из Запорожья, Харькова и Краматорска.

Журналисты не получили официального ответа от компании. Однако во время телефонного разговора с диспетчером выяснили, что маршрут проходит через Польшу и Беларусь. Пассажиров доставляют в Минск, откуда они летят самолетом в московский аэропорт Шереметьево. В целом путешествие длится примерно два дня. При этом оператор заверила, что граждане Украины и лица с российским гражданством якобы беспрепятственно возвращаются обратно в Украину.

Из Одессы ежедневно курсируют микроавтобусы вместимостью до 18 пассажиров, а раз в неделю автобусы на 50 человек. Цена проезда составляет от 215 до 300 евро, отдельно пассажиры платят ориентировочно 200 евро за билет на самолет. По прибытии в РФ люди проходят так называемую "фильтрацию": допрос, проверку документов и телефона.

В то же время, по данным СБУ, номера перевозчиков находятся за пределами Украины и преимущественно работают через мессенджеры.

"Во время проверки установлено, что диспетчерские номера, которые используются для бронирования и коммуникации с пассажирами, фактически находятся за пределами Украины и функционируют преимущественно через мессенджеры. Вместе с этим, изложенная информация учтена в оперативно-служебной деятельности управления", – ответили на запрос журналистов в СБУ в Одесской области.

