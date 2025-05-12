Из какого риса нужно готовить плов, чтобы он не превратился в кашу: делимся советами и рецептом

Плов – очень вкусное блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Для того, чтобы он в процессе приготовления не превратился в кашу, кулинары советуют его готовить из риса "Басмати", обязательно добавив жирное мясо, много овощей и специй.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с ребрами, овощами, специями, изюмом.

Ингредиенты:

Рис "Басмати" пропаренный – 500 г

Ребра телячьи( или баранина, говядины, индейка) – 1200 кг

Лук – 500 г

Морковь – 600 г

Барбарис сушеный – 30 г

Изюм – 100 г

Специи для плова(зира, кориандр, паприка,куркума) – 50 г

Лавровый лист – 2 шт.

Чеснок – 1 шт.

Масло подсолнечное – 250 мл

Вода – 1800 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис залить холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.

2. Мясо нарезать на куски. И обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. (Сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль). Добавить соль и перец.

3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 минут. Добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи, добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накрыть крышкой и готовить 40 минут. После всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накрыть крышкой и готовить 25 минут не перемешивайте после.

После приготовления дать настояться плову и впитать специи, на второй день он еще вкуснее!

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