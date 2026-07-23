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Из какого мяса получится самый вкусный и сочный шашлык и в чем лучше его мариновать: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Мясо для шашлыка
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Шашлыки можно готовить практически из любого мяса, но вкуснее всего будет, по мнению кулинаров, из свинины и куриного мяса.

Ошеек для шашлыка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из свиного ошейка. 

Ингредиенты: 

  • 2 кг свиного ошейка 
  • 2 крупных луковицы
  • сок 1 лимона 
  • 1,5-2 ст. л. крупной соли (по вкусу)
  • любимые специи для шашлыка
  • смесь перцев
  • примерно 0,5 л обычной сильногазированной минеральной воды 

Способ приготовления: 

1. Мясо нарезать небольшими кусочками.

Мясо для шашлыка

2. Лук натереть на мелкой терке и через марлю отжать сок. Добавить его к мясу. Влить сок одного лимона, всыпать соль, специи и смесь перцев. Хорошо перемешать, и сразу залить мясо газированной водой так, чтобы она его покрыла.

Маринад для мяса

3. Еще раз хорошо перемешать и оставить мариноваться, пока разгораются угли (на 30 минут, после чего можно жарить).

Готовый шашлык

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