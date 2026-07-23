Из какого мяса получится самый вкусный и сочный шашлык и в чем лучше его мариновать: делимся рецептом

Шашлыки можно готовить практически из любого мяса, но вкуснее всего будет, по мнению кулинаров, из свинины и куриного мяса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из свиного ошейка.

Ингредиенты:

2 кг свиного ошейка

2 крупных луковицы

сок 1 лимона

1,5-2 ст. л. крупной соли (по вкусу)

любимые специи для шашлыка

смесь перцев

примерно 0,5 л обычной сильногазированной минеральной воды

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать небольшими кусочками.

2. Лук натереть на мелкой терке и через марлю отжать сок. Добавить его к мясу. Влить сок одного лимона, всыпать соль, специи и смесь перцев. Хорошо перемешать, и сразу залить мясо газированной водой так, чтобы она его покрыла.

3. Еще раз хорошо перемешать и оставить мариноваться, пока разгораются угли (на 30 минут, после чего можно жарить).

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