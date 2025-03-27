Из какого мяса получится самый вкусный и прозрачный холодец: делимся советами и рецептом

Домашний холодец – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить холодец можно из свинины, но, лучше всего – куриное мясо и рулька. Это сочетание мяса даст нужную консистенцию холодца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного холодца из куриного мяса, с овощами.

Ингредиенты:

четвертины курицы

овощи – лук, морковь

соль

чеснок

специи

Способ приготовления:

1. Мясо выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте овощи, специи и варите. Обязательно снимайте пену.

2. Готовое мясо разберите от костей, выложите в подходящую посуду, добавьте тертый чеснок, порезанные овощи, залейте чистым бульоном и поставьте в холодильник.

Готовый холодец!

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