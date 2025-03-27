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Из какого мяса получится самый вкусный и прозрачный холодец: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
219
Из какого мяса получится самый вкусный и прозрачный холодец: делимся советами и рецептом

Домашний холодец – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить холодец можно из свинины, но, лучше всего – куриное мясо и рулька. Это сочетание мяса даст нужную консистенцию холодца. 

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Из какого мяса лучше готовить холодец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного холодца из куриного мяса, с овощами. 

Холодец из куриного мяса

Ингредиенты: 

  • четвертины курицы
  • овощи – лук, морковь 
  • соль
  • чеснок
  • специи

Способ приготовления: 

1. Мясо выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте овощи, специи и варите. Обязательно снимайте пену.

Мясо с овощами для холодца

2. Готовое мясо разберите от костей, выложите в подходящую посуду, добавьте тертый чеснок, порезанные овощи, залейте чистым бульоном и поставьте в холодильник. 

Приготовление холодца

Готовый холодец!

Вкусный домашний холодец

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