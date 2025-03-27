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Из какого мяса получится самый вкусный и прозрачный холодец: делимся советами и рецептом
Домашний холодец – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить холодец можно из свинины, но, лучше всего – куриное мясо и рулька. Это сочетание мяса даст нужную консистенцию холодца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного холодца из куриного мяса, с овощами.
Ингредиенты:
- четвертины курицы
- овощи – лук, морковь
- соль
- чеснок
- специи
Способ приготовления:
1. Мясо выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте овощи, специи и варите. Обязательно снимайте пену.
2. Готовое мясо разберите от костей, выложите в подходящую посуду, добавьте тертый чеснок, порезанные овощи, залейте чистым бульоном и поставьте в холодильник.
Готовый холодец!
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