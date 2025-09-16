Из какого мяса получатся жесткие, сухие и невкусные отбивные: делимся перечнем

Сочные отбивные – лучшее блюдо для перекуса, а также прекрасная альтернатива котлетам. Очень важно знать, из какого мяса получатся сочные и вкусные отбивные.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, какое мясо не подходит для приготовления отбивных.

Кулинары советуют выбирать для отбивных те части мяса, в которых большое количеством соединительной ткани, такие, это может быть как грудинка, шея (часть, которая требует длительного тушения) или очень мышечные части с недостаточным содержанием жира, что делает их сухими и жесткими после жарки.

Какие части мяса не подходят для отбивных:

Грудинка

Так как она содержит много соединительной ткани и жира, что делает ее неподходящей для отбивных, которые требуют быстрой жарки.

Мышечные части без достаточного количества жира

Такие как некоторые части лопатки или бедра, могут стать очень сухими и твердыми во время жарки, если не имеют достаточной жирности.

Части с большим количеством соединительной ткани

Эти части требуют длительного приготовления на медленном огне, а не быстрой жарки, которая используется для отбивных, что делает их жесткими.

