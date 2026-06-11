Июнь принесет серьезные вызовы двум знакам зодиака: Водолеи – будьте осторожны, а Весы – берите все в свои руки

Астрологи напоминают, что именно трудности часто помогают человеку стать сильнее. И только когда вы проходите и решаете новые ситуации – обретаете новый опыт.

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Как пишет Parad, июнь для Весов и Водолеев будет трудным, но вы получите даже через падения результат.

Весы

Июнь может стать проверкой на выдержку и готовность стать хозяином своей жизни и брать инициативу в свои руки. В жизни могут возникать ситуации, которые потребуют холодного ума и быстрых решений. Но, будьте острожны в общении с людьми.

Девиз месяца – не терять баланс и не поддаваться эмоциям!

Водолеи

Для вас июня – идеальный месяц для подписания договоров, а также для больших покупок, но будьте острожны в финансовых операциях. Месяц также несет много радости и приятных встреч.

Девиз месяца – рискуйте, будьте открыты для новых начинаний!

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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