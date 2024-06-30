Июль в Украине начнется с жары до +37: прогноз от синоптика

Июль в Украине начнется с сильной жары. В понедельник, 1 июля, кое-где температура воздуха достигнет +37 градусов.

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Такой прогноз погоды обнародовала украинская синоптика Наталья Диденко в своем Telegram-канале. "Первого июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы", – прогнозирует она.

По данным синоптикини, максимальная температура воздуха в понедельник будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 градусов.

В западных областях Украины 1 июля грозовые дожди иногда снизят температуру воздуха на несколько градусов, однако атмосфера все же успеет днем разогреть воздух до +30 и даже выше, прогнозирует Наталья Диденко.

Более интенсивные грозовые дожди из-за визита атмосферного фронта пройдут на западе во второй половине дня или вечером.

"Но значительная часть территории Украины 1 июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью – осторожно с огнем!" – предостерегла синоптикиня.

В Киеве в понедельник будет жарко +32...+34 градуса, сухо, без осадков.

"Такая жалкая жара еще будет продолжаться. Однако 1-2 июля в западных областях, а 3-4 июля еще и на севере Украины градусы сбавят обороты, жара хотя бы немного станет более милосердной", - отмечает синоптикиня.

На востоке и юге, по ее словам, еще будут господствовать "очень высокие градусы", разве что 4-5 июля станет легче на Одесщине.

"Поэтому пока очень осторожно с огнем, особенно внимательно к своему самочувствию, махайте веерами и кропите водичкой себя и всех, кто рядом... Не забудьте бутылочку воды в сумку и панамку на голову", - посоветовала Диденко.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, 1 июля жарче всего будет в южных, склонных и центральных областях. В западных областях в ближайшие дни будут лить дожди, а 4 июля осадки распространятся на всю территорию Украины.

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