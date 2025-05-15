Ивано-франковские инженеры создали тренировочные дроны, имитирующие 'Шахеды'. Фото

В Ивано-Франковске в рамках проекта "Витруган" украинские инженеры и специалисты разработали инновационные тренировочные беспилотники "Гупало", которые максимально точно воспроизводят полет российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Эти тренировочные дроны позволяют военным подготовиться к реальным угрозам и эффективно противодействовать современным технологиям врага.

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Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своем официальном сайте. Он отметил, что эти летательные аппараты значительно облегчат работу военным.

"Это не просто беспилотники, а высокоточные имитаторы настоящих вражеских дронов. Это очень важно, потому что позволяет отработать военным каждый шаг: увидеть цель, сопровождать ее и, главное – обезвредить. Так наши ребята становятся еще более искусными, чтобы эффективно защищать нас от атак, которые, к сожалению, случаются по всей Украине. Благодаря своему небольшому весу эти беспилотники легко запускать в небо. Они могут находиться в воздухе до часа, разгоняться до 125 км/ч и – главное – имитируют полет "Шахедов", держась низко над землей. Использование этих мишеней максимально приближено к реальной угрозе", – акцентировал мэр.

Руководитель учебного центра "Витруган" Станислав подчеркнул, что новые тренировочные дроны являются уникальными в Украине и не имеют аналогов. Уже сегодня эти летающие мишени переданы военным, которые защищают воздушное пространство страны.

"Эта воздушная мишень – лучшее, что есть в Украине. Аналогов нет. Она условно имитирует "Шахед", и на ней можно полноценно тренироваться", – подчеркнул военный.

Глава города подчеркивает, в условиях войны, которая требует постоянной готовности, чрезвычайно важно организовывать эффективные тренировки – в частности в сотрудничестве с теми, кто создает такие критически необходимые инструменты.

"Нашей противовоздушной обороне нужно постоянно тренироваться на реалистичных дронах. Эти дроны являются прототипами "Шахедов" – фактически такими же. Стрельба по ним позволяет ребятам учиться, и это чрезвычайно важно. Мы помогаем военным, помогаем ПВО. Спасибо нашим ребятам и девушкам, которые нас защищают", – подытожил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах беспилотных систем ВСУвпервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

Украинские разработчики создали универсальный водный дрон, который оснащен торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК. Речь идет о роботе под названием "Катран", который является высокотехнологичной разработкой украинского хаба Military Armored Company.

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