IT Arena 2025 во Львове: Favbet Tech поддержит главное технологическое событие года

26-28 сентября стадион "Арена Львов" примет IT Arena 2025 – самое масштабное в Украине событие для ІТ-сектора, где сойдутся идеи и технологии. В этом году она соберет более 6000 участников из почти 40 стран. Партнером мероприятия стала компания Favbet Tech.

Видео дня

IT Arena задает тон в отрасли. Здесь презентуют новые решения, представляют стартапы, обсуждают тренды и формируют будущее.

В этом году программа развернется на пяти сценах: Business, Technology, Product, Startup и совершенно новой Defense. Последняя посвящена разработкам военных технологий. Это очень актуально, ведь украинский оборонный сектор сейчас в центре мирового внимания.

В рамках события состоится Startup Competition с призовым фондом в 60 тысяч долларов и инвестиционным фондом, который уже составляет $12 500 000. Кроме того, представят Made in Ukraine Showcase – экспозицию бизнес-решений от украинских разработчиков. В финальный день посетителей ждет полсотни митапов для обмена опытом и знакомств. Спикерами будут министр цифровой трансформации Михаил Федоров, журналист Террелл Дж. Старр, соучредитель The Sandbox Саша Мишо и другие. Партнер события компания Favbet Tech ознакомит участников со своими ИИ-наработками.

"IT Arena – это место, где украинские компании могут заявить о себе миру. Для нас это партнерство стало логичным шагом в поддержке комьюнити и развития экспертизы в сфере искусственного интеллекта", – отмечает CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

В течение последних двух лет Favbet Tech активно вовлечена в развитие украинской ИТ-индустрии. Компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, поддерживает CEO Talks, встречи Diia.City Union, а в этом году выступила официальным партнером Forbes AI Day в Киеве. В 2025-м ее внесли в рейтинг ТОП-50 ІТ-компаний Украины по версии DOU.