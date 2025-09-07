Після влучання російської орди по будівлі Уряду України, світлину нинішнього головного офісу КМУ тепер точно побачать, як в нашій країні та і у всьому світі.

Тож принагідно вирішив коротко описати історію цього знаменитого будинку українського Уряду.

Перед цим нагадаю, що після рішення про перенесення столиці радянської України із Харкова в Київ у 1934 році, стало актуальним питання облаштування спеціального Урядового кварталу, як "світлого памʼятника СОНЯЧНОЇ ЕПОХИ СТАЛІНА". Спочатку розглядався варіант спорудження ансамблю урядових споруд на просторі між Михайлівською та Софіївською площами, що у свою чергу спричинило ВАРВАРСЬКЕ знищення Михайлівського Золотоверхого монастиря і Трьохсвятительської церкви. Після дискусій та пошуку оптимального проекту підготовчі будівельні роботи розтяглися на період 1934- 1939 років. Чого варта була лиша дискусія про висоту памʼятника Леніну (пропонувалося від 40 до 70 метрів). Не вдаючись у причини провалу цього грандіозного комуністичного плану, зазначу лише, що за 5 років вдалося збудувати лише одну будівлю для Ради народних комісарів УСРР, яку однак її згодом передали ЦК КП(б)У.(Тепер це будівля МЗС України).

Таким чином було прийнято рішення перенести урядовий центр з Старокиївської частини міста на Печерські Липки.

Нинішній головний урядовий будинок будували в 1936-1938 роках на тодішній вулиці Кірова,12 (нині Грушевського,12/2) за проектом російського академіка Фоміна, а закінчив роботи його учень - Абросимов. Побудований він в стилі сталінського ампіру (радянського монументалізму). Будинок мав слугувати приміщенням для роботи сумновідомого Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС)і містити внутрішню тюрму в дворі, яку так і не добудували. Бо після зміни місця для Урядового кварталу, тут з 1939 року розмістили Раду народних комісарів, а з 25 березня 1946 року - Раду Міністрів УРСР. З 1991 року тут працює Кабінет Міністрів України, а будівля отримала назву - Будинок Уряду України.

Після зруйнування сталінськими підривниками будинку Гінзбурга (він мав 12 поверхів загальною висотою 67, 5 метрів) на Хрещатику в 1941 році, Кабмін став НАЙВИЩИМ ХМАРОЧОСОМ КИЄВА до 1954 року. Висота 10-поверхової споруди становила 58 метрів, а зі шпилем - 63 метри. Загальна площа - 235 тисяч квадратних метрів.

Для будівельних робіт використовувався Головинський граніт (Житомирщина) та Тульчинський лабрадорит (Вінничина).

У 1997 році за часів премʼєр-міністра Лазаренка та з ініціативи голови КМДА Омельченка урядову споруду із темно-сірого кольору зафарбували в світло-сірий.

В період російсько-української війни кремлівські пропагандисти неодноразово закликали нанести ракетний удар по урядовому кварталу Києва.

7 вересня 2025 року через російський обстріл було пошкоджено дах та два верхні поверхи Будинку Уряду.