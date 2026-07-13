Испортите весь урожай: чем нельзя подкармливать картофель

Чтобы картофель вырос крупным и здоровым, его окучивают, защищают от колорадского жука и регулярно подкармливают. Однако неправильно выбранное удобрение может не только не помочь растениям, но и, напротив, ухудшить качество клубней.

Видео дня

Картофель категорически не рекомендуется подкармливать свежим навозом, особенно в период вегетации. Из-за такого удобрения клубни могут стать водянистыми, потерять рассыпчатость и приобрести неприятный привкус. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить вкусный и крупный картофель.

Почему свежий навоз вреден для картофеля

Одним из самых опасных вариантов для картофельных грядок считается свежий навоз. Несмотря на то что это популярное органическое удобрение, вносить его непосредственно под кусты не стоит. Кроме того, избыток азота направляет силы растения на рост ботвы, а не на формирование качественного урожая.

Внесение свежего навоза во время вегетации может вызвать сразу несколько нежелательных последствий. Вместо активного формирования клубней растение направляет силы на другие процессы, из-за чего урожай развивается хуже.

Картофель может утратить характерную рассыпчатость, стать слишком влажным и приобрести специфический неприятный привкус. Свежая органика также создает благоприятную среду для развития грибковых инфекций.

Резкий запах навоза способен привлекать насекомых и подземных вредителей, которые повреждают молодые клубни.

Чем опасен избыток азота летом

Осторожно нужно обращаться и с азотными удобрениями, особенно во второй половине вегетации. Если летом внести слишком много азота, картофель начнет активно наращивать зеленую ботву вместо формирования клубней.

Избыток этого элемента также снижает содержание крахмала. В результате картофель может вырасти мелким и водянистым, а после сбора урожая плохо храниться зимой.

Чем лучше подкармливать картофель

Для формирования вкусных, крахмалистых и рассыпчатых клубней картофелю нужны прежде всего калий и фосфор. Эти элементы способствуют накоплению крахмала, улучшают вкус урожая, помогают растениям легче переносить летнюю засуху и положительно влияют на хранение клубней.

Наилучший результат минеральные удобрения дают тогда, когда их вносят до начала активного формирования клубней.

Органические удобрения лучше вносить осенью во время перекопки участка. Для этого можно использовать перепревший навоз или качественный компост. За зиму органика успеет разложиться и подготовить почву к посадке картофеля в следующем сезоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти растения на огороде от жары и сохранить урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.