Как спасти огород от жары: проверенные советы

Организация огорода с помощью высоких ящиков, наполненных питательной почвой и компостом, значительно упрощает уход за растениями и помогает эффективно решать проблемы, связанные со сложным рельефом или бедной почвой. Такой метод прекрасно подходит для выращивания различных трав и культур с неглубокой корневой системой, защищая их от многих распространенных вредителей.

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Однако высокие конструкции имеют и один серьезный минус – под воздействием высоких температур они чрезвычайно быстро теряют необходимую влагу. Чтобы спасти будущий урожай от палящего солнца, дачникам стоит применить простые, но чрезвычайно эффективные методы искусственного орошения грядок и сохранения влаги в почве, отмечает Interia.p.

Особенности приподнятых грядок и их уязвимости

Приподнятые грядки представляют собой закрытые ящики, расположенные выше общего уровня участка. Они обеспечивают более быстрое прогревание почвы, что создает комфортные условия для развития растений и облегчает повседневный труд огородника. Дополнительным преимуществом такого решения является существенное уменьшение количества сорняков, а также надежный барьер для кротов и слизней, которым трудно добраться до насаждений.

На таких участках обычно выращивают зелень и овощи с компактной корневой системой, в частности:

Овощные культуры: помидоры, огурцы, кабачки, морковь и редьку.

помидоры, огурцы, кабачки, морковь и редьку. Листовая зелень и травы: салат, шпинат, мелисса, орегано и базилик.

Несмотря на все плюсы, в жаркие дни земля в ящиках пересыхает мгновенно. Однако с помощью правильного подхода вполне возможно защитить корни растений от обезвоживания.

Для поддержания стабильного уровня влажности, в котором особенно нуждаются огурцы, помидоры и кабачки, идеально подойдет самодельная система микрокапельного полива из пластиковых ПЭТ-бутылок. Создание такой конструкции занимает всего несколько минут и не требует финансовых затрат. В крышке или на дне бутылки проделывают несколько маленьких отверстий, наполняют её водой и закапывают в землю как можно ближе к корневой системе растений. Скорость увлажнения регулируется количеством отверстий, которое определяют методом проб и ошибок, а для больших площадей используют сразу несколько бутылок в разных точках грядки.

Чтобы самодельное орошение работало максимально эффективно, поверхность земли обязательно нужно покрыть защитным слоем мульчи. Для этого прекрасно подойдут такие доступные материалы:

Солома.

Скошенная газонная трава.

Сухие листья.

Этот органический щит надежно защищает почву от чрезмерного перегрева и препятствует быстрому испарению воды. Сочетание подземного полива из бутылок и поверхностного мульчирования позволит вашему огороду успешно пережить даже самую суровую летнюю засуху.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно поливать огород в жару, чтобы не навредить растениям.

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