Используют до сих пор: какие бытовые лайфхаки придумали во времена СССР

Отсутствие вещей и средств для удовлетворения базовых потребностей побуждали советских людей к изобретательности. СССР давно стал синонимом дефицита, и часто в стране голода и ракет не хватало продуктов основного потребления.

Возможно, кто-то до сих пор помнит, как экономили воду в сливном бачке с помощью кирпича. Какими бытовыми советами иногда пользуются до сих пор, разбирался OBOZ.UA.

Сода и уксус – не только в кулинарии

Учитывая дефицит бытовых средств, в ход всегда шли подручные материалы. Сода и уксус у советских хозяек заканчивались быстро, ведь ими мыли все: от волос до сливных труб. Говорили, что уксус может смягчить волосы и придать им блеск – и в условиях отсутствия косметических альтернатив советские женщины действительно добавляли при ополаскивании чайную ложку уксуса. Содой мыли полы, посуду, столешницы, удаляли плесень со стен. Конечно же, использовали ее и по прямому назначению – после погашения уксусной или лимонной кислотой соду добавляли к тесту во время замеса, чтобы придать пышность.

Бутылки и коробки – не выбрасывать

Пластиковые бутылки в СССР обычно не выбрасывали. Им можно было найти практическое применение. К примеру, весной пластиковые бутылки использовали для рассады. Кстати, и сегодня старшее поколение пользуется таким лайфхаком, чтобы излишне не тратиться на емкости и контейнеры.

Кирпич в сливном бачке

Кирпич в сливном бачке помогал сэкономить на оплате коммуналки. Секрет в том, что после заполнения части места в бачке, воды у него будет набираться меньше. Экономия объема жидкости позволяла существенно сэкономить на оплате холодного водоснабжения.

Лук в капронках

Капроновые колготки тоже не выбрасывали. Несколько повредившаяся или растянувшаяся ткани использовали для хранения лука, а еще подвязывали им на даче растения.

Постоянная экономия

В целом, отношение к пище было другим. Старшие поколения помнили голодомор и голодные военные годы. Поэтому большинство продуктов уходило в переработку. Из хлеба, например, делали сухари, из фруктов варили варенье, а варенье превращали в самогон.

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