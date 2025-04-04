Искусственный интеллект, индустрия и доверие: на PRNext'25 – о репутации, которая сильнее обстоятельств

В этом году PRNext'25 снова собрал в Киеве сотни лидеров корпоративных коммуникаций, медиа и бизнеса. Более двух десятков лет форум остается главным профессиональным событием года в сфере репутационного менеджмента, где определяются тренды, фиксируются изломами, формируются высокие стандарты и раскрываются лучшие практики в сфере репутационного менеджмента и публичных коммуникаций.

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"Координаты доверия" – тема keynote-выступления председателя Оргкомитета, партнерки PR-Service и вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко. И это стало мейнстримом всего форума: где искать доверие, на что опираться в турбулентном коммуникационном мире, что станет новыми ориентирами в сфере репутационного менеджмента, где репутация уже не обертка и не картинка, а последняя валюта, которая работает и имеет ценность тогда, когда все остальное стремительно меняется.

В программе PRNext'25 – более 20 спикеров, среди которых были и международные эксперты, и топовые представители украинского корпоративного сектора, и звезды публичного пространства. Впервые на форуме два новых уникальных формата диалогов с гостями. Файрсайд-чат с Алексеем Сухановым о том, как личная репутация ведущего влияет на атмосферу, восприятие и доверие. Сразу после него — эксклюзивный разговор с Денисом Бигусом, в котором журналист расследовательного проекта Bihus.Info и ведущая ICTV Ахава Тесленко обсудили границу между журналистикой и манипуляцией.

Международный дискурс в программе PRNext был представлен визионерским выступлением Искрена Лилова (Ruepoint) об искусственном интеллекте в PR, а Бартон Поулсон (США) раскрыл поведенческие паттерны в LinkedIn.

Один из ключевых акцентов PRNext в этом году – панель "Индустриальная Украина: миф, реальность или упущенный шанс", в которой сошлись лидеры традиционных и новых индустрий. Здесь представители репутационных команд Метинвеста, Интерпайпа, Новой почты, Athlon Avia и Новых Продуктов дискутировали о возможности нового индустриального прорыва на основе инноваций – как бизнес моделирует будущее и формирует репутацию общего бренда Made in Ukraine.

Другая сверхострая тема – инфлюэнсеры и послы. Панельная дискуссия "Продающие идеи инфлюэнсеры" собрала представителей крупных брендов — L'Oréal, Киевстар, МХП — и популярных блоггеров, среди которых Александр Залиско, Андрей Галин и Тарас Нестеренко. В фокусе откровенного и местами провокационного разговора — о взлетах, факапах, нарушениях границ и новой ответственности в сотрудничестве брендов с публичными личностями. Противоречивый опыт и лав-стори брендов и инфлюэнсеров – как звездам не сжечь репутацию друг друга.

Завершающим аккордом PRNext'25 традиционно стала церемония награждения победителей юбилейного X Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" – самого авторитетного в Украине профессионального знака отличия в сфере репутационного менеджмента. Результаты рейтинга ежегодно фиксируют и отмечают динамические качественные подвижки, профессиональную системность команд и зрелость репутационной работы украинских компаний. Вручение наград – традиционный момент признания для PR-команд и топменеджмента и владельцев компаний, демонстрирующих стратегический подход к построению доверия.

Международный форум PRNext – это неприбыльная профессиональная мера, реализуемая благодаря вкладам участников и поддержке партнеров, разделяющих его ценности. Именно они помогают сделать возможным встречу тех, кто задает стандарты коммуникационной индустрии. Событие этого года поддержали "Метинвест" как генеральный партнер, ПУМБ как финансовый, Новая почта как логистический, МХП как аграрный, а также Корпорация АТБ, международная компания Henkel, компания БКК, Фабрика каталогов Printstore, издательства "Саммит-книга" и КСД, "Моршинская" и Jack. Информационные партнеры - Forbes Brandvoice, MMR, DELO.ua, WoMo, "Медийный холдинг Апостроф", РБК Украина, УНН, Mind.ua, "Минфин", OBOZ.ua, Юридическая практика, Первый бизнес.