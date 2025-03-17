Интересные знакомства или трудности: гороскоп до 23 марта для всех знаков зодиака

Раки заведут интересные знакомства, которые подарят им бурю эмоций. Водолеи столкнутся с трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 23 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Неделя будет динамичной, вы решаете важные вопросы, которые долго не давали вам покоя. Наконец вы сможете поставить точку в сложных делах и почувствовать облегчение. Вы легко преодолеете все трудности и получите удовольствие от своих достижений.

Телец

Настало время очищения – как в физическом, так и в эмоциональном плане. Вы почувствуете сильное желание избавиться от лишних вещей и токсичных связей, наводя порядок в своем пространстве. Этот процесс может быть непростым, но он необходим, ведь лишь освободившись от ненужного, вы сможете двигаться вперед.

Близнецы

На этой неделе важно показать свои лучшие профессиональные навыки, доказать конкурентоспособность и громко заявить о себе. Не стоит скрывать свои таланты – наоборот, пришло время выйти на авансцену и уверенно двигаться к большему заработку и новым возможностям.

Рак

Неделя будет полна яркого общения, интересных знакомств и творческого подъема. Вы сделаете первые шаги в новом направлении, которое может стать для вас ключевым в будущем. Это как рисование – сейчас вы только наносите первые штрихи, но они обещают захватывающий финальный результат.

Лев

Вы сейчас методично и уверенно строите свое будущее, закладывая прочный фундамент для будущих свершений. Ваши нынешние старания принесут щедрые плоды, но чуть позже. Главное – не спешить, действовать взвешенно и сосредоточенно, как тот садовник, который бережно выращивает сад.

Дева

Эта неделя будет наполнена гармонией и заботой о себе. Вы интуитивно чувствуете, когда стоит притормозить, отдохнуть и набраться сил. Ваше трудолюбие не позволяет вам быть бездействующими, но вы будете выбирать только те дела, которые приносят вам удовольствие.

Весы

Завистники могут пытаться вставить вам палки в колеса, но не стоит реагировать на мелкие завистливые колкости. Ваш успех говорит сам за себя, и важно не обращать внимания на недовольных. Как корабль, направляющийся к своей цели, вы не должны обращать внимания на мелкие волны вокруг.

Скорпион

Рутина вам надоела, и вы жаждете перемен. В вас проснется желание ломать стереотипы, делать что-то неожиданное и даже немного эпатажное. Никто и ничто не сможет вас остановить - вы сейчас как первооткрыватель, впервые ступающий на неизвестную землю.

Стрелец

Вас охватывает волна новых идей, которые сначала привлекают своей креативностью, а впоследствии оказываются еще и прибыльными. Вы можете найти способ совместить вдохновение и финансовую выгоду, поэтому внимательно присмотритесь к новым возможностям и ищите способы их реализации.

Козерог

Любовь и забота будут ведущими темами недели. Вы почувствуете глубокую благодарность к своим близким и захотите сделать для них что-то особенное. Взаимное внимание и нежность наполнят ваше сердце теплом, создавая атмосферу уюта и счастья.

Водолей

Неделя может быть сложной из-за необходимости отстаивать свои права и доказывать правоту. Вам придется бороться с несправедливостью, но ваша решительность и внутренняя сила позволят выйти победителем.

Рыбы

Неделя будет полна спокойных размышлений, глубоких разговоров и неторопливого самопознания. Это идеальное время для анализа своей жизни, гармонизации внутреннего мира и укрепления духовной связи с важными людьми.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025-й должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.