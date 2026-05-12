Институт ветеранов объявил вступление 2026: как получить бесплатное образование для ветеранов, защитников и их детей

Институт ветеранов "Архитектура устойчивости" КНУСА объявил старт подготовки к вступительной кампании-2026 для ветеранов, военнослужащих, защитников и защитниц Украины, а также их детей и членов семей.

Программа предусматривает доступ к высшему образованию без НМТ – по собеседованию, обучение по более чем 100 специальностям и более чем 250 образовательным программам, а также индивидуальное сопровождение от подачи документов до трудоустройства.

Образование рассматривается как инструмент возвращения к активной профессиональной роли и участия в восстановлении страны. Обучение возможно в дневном, заочном, онлайн и дистанционном форматах – по всей Украине и из-за рубежа.

Университеты партнеры-участники:

- Киевский национальный университет строительства и архитектуры

- Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ)

- Западноукраинский национальный университет

- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

- Дрогобычский национальный педагогический университет

- Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского

- Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя

- Университет Менеджмента Образования

*Под "бесплатным обучением" подразумевается участие в государственных программах компенсации, грантах, стипендиях и поддержке от работодателей.Важно: поступление во время базовой вступительной кампании в стандартных сроках (с 1 июля до 10 августа). Все документы должны быть подготовлены и поданы уже до 1 июля в соответствующее подразделение учебного заведения.

Детали и консультации можно получить на сайтеwww.Veterano.info,

почта: [email protected]; [email protected]

и по телефону: +38 073 94 96 179; +38 050 22 35 182; +38 067 49 81 098; +38 067 49 81 098