Имели другое значение: какие привычные украинские слова существуют уже много веков

Слова, которыми мы пользуемся сегодня, имеют огромную историю, уходящую корнями в прошедшие тысячелетия. И неудивительно, что некоторые из них за время своего существования успели изменить значение.

Вспомните хотя бы, что называли телефоном в первые годы независимости Украины, и что это теперь. Но это пример перемены значения из-за скорости прогресса. К тому же, главная суть осталась неизменной – этим словом обозначают устройство для дистанционной голосовой связи. Между тем в языке существуют слова, которые за время своего существования изменили значение кардинально. OBOZ.UA расскажет о нескольких таких примерах.

Бидло

В древности так обобщенно называли разный крупный скот. Примечательно, что слово происходит от того же корня, что и глагол "бути". Вскоре во времена Речи Посполитой паны так стали называть крепостных и людей из низших слоев общества. Так проявляли пренебрежение к людям простым, необразованным, часто неграмотным. Сейчас "бидлом" называют невоспитанных, грубых людей. Как видим, свое значение это слово поменяло даже несколько раз.

Бовдур

Во времена, когда отопление жилья осуществлялось исключительно печками, бовдурами называли дымоходы. Впоследствии этим же существительным стали называть густой столб дыма или напоминающее его облако. Также "бовдурами" называли истуканов – статуи, изображавшие языческих богов, или болт – рыболовное орудие для загонки рыбы в сетку. Сейчас так говорят на человека неразумного, склонного к необдуманным поступкам.

Гість

До наших времен это существительное приобрело достаточно положительное значение, им называют посетителя. Часто желанного, ожидаемого, потому что в противном случае добавляют определение "небажаний". А когда-то так называли чужестранцев, пришельцев. Людей непонятных и потенциально опасных, к которым стоило относиться с осторожностью. Хотя бы первое время. Кстати, широкий путь, по которому могли бродить иностранцы тогда называли "гостинцем". А сейчас так говорят на подарок, который приносят с собой во время визита.

Жир

Когда-то в древности так называли желуди и буковые орехи, а в более широком смысле корм для домашних животных. Соответственно, с течением времени жиром стали называть сало, которое наедают свиньи на хорошем корме. Впоследствии же значение распространилось на целую группу химических веществ такого же типа, как и сало. Интересно, что в польском языке слово "жир" из корма для скота перешло на еду вообще, а следовательно и на акт ее потребления и жизнь в целом, которая поддерживается через еду. Именно в этом смысле слово легло в основу некоторых имен, например, Жирослав-Жирослава.

Пиво

Сейчас все славянские народы называют этим словом слабоалкогольный пенный напиток, производимый путем брожения. В праславянском языке это существительное имело более широкое значение. Так называли любой напиток, потребляемый в больших количествах и часто. В 12-13 веке слово сузило значение до крепких алкогольных напитков. А вот хмельной и пенный тогда называли славянским словом "ол". Интересный факт: оно имеет общее древнее происхождение с германским "эль".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие слова украинского языка начали использоваться в непривычном значении из-за войны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.