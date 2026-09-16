"Имела отношения с мужчинами": "Муза" Ивахненко объяснила, откуда у нее дорогие украшения, которыез асветились во время операции "Карфаген"

Елизавета Ивахненко, фигурирующая в операции "Карфаген", объяснила, откуда у неё дорогие украшения. Ценные вещи, которые фигурируют в материалах дела о легализации средств, ей якобы дарили мужчины, с которыми у неё были отношения.

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Сама эти украшения, уверяет Ивахненко, она не покупала. Об этом она заявила во время заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Что сказала "Муза" Ивахненко

Задержанная в рамках операции "Карфаген" Елизавета Ивахненко, которая на обнародованных НАБУ записях фигурирует как "Муза", объяснила происхождение дорогих украшений, которые фигурируют в материалах дела о легализации средств.

На заседании суда она сказала, что ранее имела отношения с мужчинами, а также у неё были поклонники, которые дарили ей подарки. Ивахненко утверждает, что сама украшения она не покупала.

24-летняя одесситка Елизавета Ивахненко (на записях НАБУ фигурирует как "Муза"), находилась в близких отношениях с главным фигурантом дела о крышевании колл-центров, должностным лицом Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой.

Кропива занимал должность заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора .

В прошлом году к противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. Они получали взятки за непрепятствование незаконной деятельности колл-центров , которые наносили ущерб как украинцам, так и иностранцам.

Помимо "крышевания" колл-центров фигурантам дела вменяется легализация более 89,9 млн грн, полученных преступным путем.

Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовывали с помощью ряда схем. Более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

Более 12 млн грн (по минимальной рыночной стоимости) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе в Карпатах.

Более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

На данный момент разоблачены пять участников преступной организации. Предварительная правовая квалификация: ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступной группировкой или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По данным следствия, Ивахненко также могла быть причастна к легализации незаконных доходов. В то же время её конкретную роль в схеме должен установить суд.

В рамках дела внимание следствия привлекли дорогие вещи и имущество, в частности, зарегистрированный на Ивахненко автомобиль Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, приобретенный в 2025 году примерно за $60 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября в НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Сергея Крапивы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 120 млн грн.

Во время заседания в САП заявили, что Кропива действовал при "полной поддержке" генпрокурора Руслана Кравченко.

7 сентября в отношении Елизаветы Ивахненко была избрана мера пресечения: два месяца под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 20 млн грн.

В суде представитель САП зачитал зафиксированные разговоры, в которых упоминается Ивахненко. В них фигуранты дела обсуждают открытие ФЛП, в частности, на имя матери Елизаветы, переводы и зачисление денег на эти счета.

15 сентября "Муза" Кропивы попыталась обжаловать меру пресечения.

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