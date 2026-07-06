Их убила Россия: в Сумской области простились с женщиной и её полуторагодовалой дочерью, погибшими в результате обстрела. Видео

6 июля в селе Андрияшевка Сумской области простились с 25-летней Ириной Шевченко и её полуторагодовалой дочерью Софией. Они погибли в ночь на 3 июля в Ромнах Сумской области в результате атаки российского беспилотника.

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В тот день в общей сложности погибли четыре человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщило "Суспильне Сумы".

Что известно

Сестра погибшей Анна рассказала, что Ирина была выпускницей Андреяшевского лицея, а также окончила Глуховский педагогический университет, где училась по специальности "Начальное образование". Девушка любила детей и мечтала работать учительницей, а также участвовала в спортивных соревнованиях и танцевальных конкурсах.

Анна вспоминает, что Софийка была жизнерадостным и веселым ребенком, дарила другим счастье своей улыбкой.

"Это мой первый такой крошечный ребёнок, который навсегда остался в моей памяти, её песенки, которые она напевала... Софийка очень любила котиков, собачек, гладила их. Они — мои самые лучшие девочки, которые навсегда остались в моих воспоминаниях", — рассказала Анна.

"Открытая, талантливая, искренняя девушка, которая любила детей, которая их учила. Всегда шла нам на помощь. Любое поручение, просьбу всегда выполняла. Она очень любила свою дочку Софийку", – поделилась воспоминаниями о погибшей директор Андрияшевского лицея Марина Ковшик.

Муж Ирины пытался спасти жену и дочь из огня, сам также получил ранения.

"У них были свои мечты, планы, они должны были растить дочку"

Ирина с мужем Евгением поженились три года назад, у них было много планов. Однако российский дрон оборвал жизнь Ирины и Софийки.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Ровенской области простились со спасателем, погибшим в результате российского обстрела.

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