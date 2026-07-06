Без отца осталась дочь: в Ровенской области простились со спасателем, погибшим в результате российского обстрела. Фото

5 июля в Ровенской области простились с 44-летним спасателем Федором Ганинцем. Сотрудник службы чрезвычайных ситуаций погиб 1 июля в результате российского обстрела села Иверское в Донецкой области.

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У погибшего остались дочь и жена. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Ровенской области.

Федор Ганинец проходил службу в должности водителя 62-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области и имел звание мастера-сержанта службы гражданской защиты.

"Федор Ганинец был не просто профессионалом своего дела. Он был добрым, искренним и отзывчивым человеком, который всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. В коллективе его уважали за ответственность, человечность и готовность поддержать в любой момент. Для коллег он был настоящим другом и авторитетом, человеком, на которого всегда можно было положиться", – отметили коллеги.

У погибшего остались жена и дочь, которые проживают в Ровенской области.

Погибшему спасателю родные, друзья, коллеги и сослуживцы отдали последний долг на кладбище "Новое".

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в среду, 17 июня, был объявлен День траура – горожане проводили в последний путь пятерых сотрудников экстренных служб, погибших в результате повторного российского обстрела при исполнении служебных обязанностей. В результате военного преступления россиян погибли спасатели 6-й пожарно-спасательной части Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко и специалист Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

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