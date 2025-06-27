Их последними словами было 'Берегите себя!'. В Киеве российская ракета убила еще одну семью

17 июня во время российской атаки на Киев погибла семья Шобик. Ракета прилетела в подъезд 9-этажного дома в Соломенском районе, прошив его насквозь. В результате погибли 23 жителя этой многоэтажки.

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Посыпалось стекло – и связь оборвалась

В ту ночь супруги Инна и Ростислав Шобик были дома. С ними в квартире находился и их 22-летний сын Артем, а также его девушка 21-летняя Вероника Кушниренко.

Только младший сын, 12-летний Илья, за два дня до этого уехал к бабушке.

Обычно семья во время российских атак спускалась в укрытие. Но, как рассказывали соседи, после двухчасовой атаки шахедами наступило затишье. Люди подумали, что все закончилось, и вернулись в свои квартиры. Однако после этого на Киев полетели ракеты.

"В ту ночь они звонили бабушке, говорили, что что-то летит, потом было слышно, как посыпалось стекло. Они умоляли: "Берегите себя!", и связь оборвалась. Потом уже они трубки не брали", – рассказывает OBOZ.UA знакомая семьи.

Семья любила отдыхать на речке Рось

Глава семьи Ростислав Шобик много лет работал в Киевском метрополитене. В свободное время с семьей отправлялся на рыбалку.

"Летом любили выезжать на речку Рось, отдыхать всей семьей. Инна была великолепной хозяйкой, она пекла очень вкусные торты. А еще шикарно вышивала бисером", – продолжает их знакомая.

Артем после окончания школы пошел работать. Он был очень искренним, добрым, настоящим другом, который всегда старался всем помочь и никого не бросал в беде.

Семья Шобиков была многодетной. У 12-летнего Ильи остались старшие сестры и брат, но пока воспитывать его будет бабушка.

Вероника Кушниренко также жила в микрорайоне Отрадный на Соломенке, в соседнем доме с Артемом. Она выросла тут, ходила в школу. У нее остались мама, бабушка и младший брат.