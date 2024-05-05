Идея не прижилась: зачем в СССР в школах хотели разделить детей по полу

Сегодня почти весь мир стремится искоренить сексизм, стереотипы и достичь равноправия между мужчинами и женщинами во всех областях. Однако примерно век назад власти СССР этим не беспокоились и делали попытки вернуться чуть ли не в Средневековье.

Коммунисты считали, что женская физиология и развитие настолько отличается от мужского, что целесообразно разделять людей по полу с самого малыша. О том, как в СССР пытались воплотить свою идею и почему это не удалось сделать, рассказывает OBOZ.UA.

Даже когда женщины добыли в борьбе свое право на образование, им все еще запрещалось учиться вместе с мужчинами. Впоследствии от практики разделения детей по полу в учебных заведениях отказались, но в начале 40-х СССР начал двигаться в обратном направлении.

Позиция власти

В отделе школ и Народном комиссариате образования утверждали, что неравноправие мужчин и женщин удалось избавиться и все имеют одинаковые возможности во всех сферах хозяйственной, политической и культурной жизни. Однако вроде бы совместное обучение девочек и мальчиков "начало создавать трудности педагогического и организационного порядка".

"Правильная организация учебно-воспитательной работы требует учета особенностей физической природы и развития девушек… Введение раздельного обучения будет способствовать укреплению дисциплины и устранит не всегда здоровые отношения между противоположными полами", – говорилось в объяснении решения о разделении.

В результате в 1943 году разделение было реализовано, правда, лишь в 2% от общего количества школ.

Что пошло не так

После новшества сразу возникли проблемы с нехваткой доступных помещений и преподавателей. Попытки справиться с ними доходили до абсурда. Иногда в одном классе между девочками и мальчиками просто ставили перегородку.

Как ни странно, никаких улучшений в качестве образования или других положительных результатов не было, поэтому изменения быстро отменили. Уже в 1954 году, то есть через 11 лет все вернулось, как и было.

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