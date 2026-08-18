Идеальный кустарник: названа неприхотливая альтернатива туям

Белый дерн – декоративный листопадный кустарник, не требующий сложного ухода и сохраняющий привлекательный вид в течение всего года. Весной и летом он украшает участок пестрой листвой и светлыми цветами, осенью меняет окраску, а зимой привлекает внимание ярко-красными побегами.

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Эксперты Deccoria отмечают, что в последнее время кизил все чаще используют и для создания живых изгородей. Он быстро растет, хорошо переносит обрезку и неприхотлив к условиям, поэтому может стать интересной альтернативой традиционным туям.

Чем особенно растение

Cornus alba – раскидистый кустарник, который обычно вырастает до 2–3 метров в высоту и примерно столько же в ширину. Он быстро разрастается и образует многочисленные прямые или дугообразные побеги.

Главная декоративная особенность растения – ярко-красные ветви, которые особенно хорошо заметны после опадения листьев. В зависимости от сорта они могут иметь коралловый, бордовый или даже фиолетовый оттенок.

Листья овальные, с хорошо заметными прожилками. У многих сортов они темно-зеленые со светлой каймой. Летом на кустах появляются мелкие кремово-белые цветы, собранные в соцветия. Впоследствии на их месте формируются светлые шаровидные плоды с голубоватым оттенком.

Самые красивые сорта белого дерена

Существует немало сортов, которые отличаются цветом листьев и побегов.

Miracle имеет темно-зеленые листья с белой каймой, которые осенью постепенно приобретают розовые и пурпурные оттенки.

имеет темно-зеленые листья с белой каймой, которые осенью постепенно приобретают розовые и пурпурные оттенки. Kesselringii отличается блестящими тёмно-вишневыми побегами. Его листья меняют цвет в течение сезона: весной они зелёные, летом становятся пурпурно-фиолетовыми, а осенью – темно-красными.

отличается блестящими тёмно-вишневыми побегами. Его листья меняют цвет в течение сезона: весной они зелёные, летом становятся пурпурно-фиолетовыми, а осенью – темно-красными. Elegantissima – один из самых популярных сортов. У него темно-зеленые листья с белой каймой и красные побеги. Осенью светлая часть листьев постепенно желтеет.

Как выращивать белый дерен

Этот кустарник считается одним из самых неприхотливых в уходе. Лучше всего он растет на солнечном месте или в легкой полутени. При этом именно на солнце побеги приобретают наиболее насыщенный красный цвет.

К почве дерен нетребователен. Лучше всего подходит плодородная, умеренно влажная и хорошо дренированная земля со слабокислой или нейтральной реакцией. Однако растение способно расти и на более глинистых или песчаных почвах. Перед посадкой почву можно смешать со зрелым компостом.

В течение первого сезона после посадки куст желательно регулярно поливать, особенно во время жары. Взрослые растения хорошо переносят кратковременную засуху, однако при длительном отсутствии дождей им также требуется обильный полив.

Весной вокруг куста можно разложить компост и слой коры. Мульча поможет удерживать влагу и сдержит рост сорняков. Дополнительная подкормка обычно не требуется.

Нужно ли обрезать

Растение хорошо переносит морозы и не требует специального укрытия на зиму.

Самой важной процедурой в уходе остается обрезка. В конце зимы или в начале весны рекомендуется удалять самые старые и толстые побеги примерно на высоте 10 см от земли. Это стимулирует появление молодых ветвей, которые имеют значительно более яркую окраску.

Растение относительно устойчиво к вредителям и болезням, хотя иногда может поражаться антракнозом или мучнистой росой. Чтобы снизить риск возникновения проблем, важно не злоупотреблять азотными удобрениями и не допускать чрезмерного загущения куста.

Где посадить белый дрено

Дерен можно высаживать отдельно на газоне, использовать в смешанных композициях с многолетниками и другими кустарниками или формировать из него свободную живую изгородь.

Сорта со светлой каймой на листьях хорошо сочетаются с темно-зелеными хвойными растениями и помогают сделать композицию светлее.

Особенно уместен дерен в хорошо заметных местах – возле террасы, входа в сад или на фоне вечнозеленых растений. Хорошо растет он и на более влажных участках: вблизи водоемов, канав или на природных клумбах.

Если несколько кустов высаживают группой или формируют из них живую изгородь, между растениями следует оставлять примерно один метр. Отдельному кусту лучше отвести больше пространства, ведь с возрастом он может сильно разрастаться.

Благодаря быстрому росту, морозостойкости, ярким побегам и неприхотливости белый дерн может стать удачным вариантом для тех, кто хочет создать декоративную живую изгородь, не требующую сложного ухода.

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