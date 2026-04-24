Идеальный для начинающих: неприхотливый кустарник украсит любой двор

Если хочется посадить в саду эффектный, душистый и одновременно несложный в уходе кустарник, стоит обратить внимание на жасмин. В конце весны он обильно покрывается крупными белыми цветами и распространяет сладкий аромат, который хорошо ощущается даже на расстоянии.

При этом жасмин не имеет особых требований к выращиванию, хорошо переносит разные типы почвы и считается удачным выбором даже для тех, кто только начинает заниматься садом. Почему стоит посадить в саду жасмин и как за ним ухаживать, информирует Kobieta Interia.

Почему стоит посадить жасмин

Жасмин ценят за декоративность и неприхотливость. Он хорошо чувствует себя в различных типах почвы, не и считается достаточно устойчивым к засухе.

Наибольшее впечатление этот куст производит во время цветения. В конце мая на нем появляются крупные белые цветы.

Отдельного внимания заслуживает и аромат. Он сладкий, насыщенный и особенно хорошо ощущается в вечерние часы. Именно благодаря сочетанию белого цвета и сильного запаха жасмин считают очень удачным растением для двора или сада.

Жасмин имеет темно-зеленые листья эллиптической формы с зубчатыми краями. В саду он может вырастать до двух метров высотой, хотя конкретные размеры зависят от сорта.

Сорта также отличаются между собой количеством лепестков и общим видом цветов. Среди жасминов можно найти и более компактные, и более высокие декоративные формы.

Какие сорта самые популярные

Snowbelle обычно не превышает полтора метра высотой и имеет крупные цветы, похожие на помпоны, диаметром до 6 см.

Belle Etoile – французский сорт, который также дорастает примерно до полутора метров. Его белые цветы имеют розовое пятно в центре и могут достигать до 5 см в диаметре.

Innocence отличается зеленовато-желтыми листьями и тоже обычно достигает около полутора метров.

Белый карлик является польским сортом и считается одним из самых низких жасминов, поскольку обычно вырастает примерно до 1,2 метра.

Aureus имеет характерные золотисто-зеленые листья, что делает его декоративным не только во время цветения.

Кроме этого, для сада советуют рассматривать и жасмин Лемуана. Его считают отдельным видом, полученным в результате скрещивания душистого жасмина с мелколистным. Он обычно достигает до 1,5 метра и имеет более мелкие белые цветы с четырьмя лепестками.

Какие условия нужны

Лучше всего он растет на солнечных местах, хотя способен мириться и с легкой полутенью. Впрочем, именно на солнце этот куст цветет наиболее обильно и выразительно. Также ему нужно достаточно пространства, поэтому рядом с другими растениями следует оставлять должное расстояние. Если высаживают несколько кустов, низшие советуют размещать примерно через 100 сантиметров, а высшие – на расстоянии около 180 сантиметров друг от друга.

Когда и как сажать жасмин

Саженцы жасмина в открытый грунт лучше всего высаживать осенью или ранней весной. После посадки их нужно обильно полить.

Также полезно замульчировать почву сосновой корой. Это поможет уменьшить пересыхание земли и создать для растения более стабильные условия.

