Идеальный для начинающих: неприхотливый кустарник украсит любой двор
Если хочется посадить в саду эффектный, душистый и одновременно несложный в уходе кустарник, стоит обратить внимание на жасмин. В конце весны он обильно покрывается крупными белыми цветами и распространяет сладкий аромат, который хорошо ощущается даже на расстоянии.
При этом жасмин не имеет особых требований к выращиванию, хорошо переносит разные типы почвы и считается удачным выбором даже для тех, кто только начинает заниматься садом. Почему стоит посадить в саду жасмин и как за ним ухаживать, информирует Kobieta Interia.
Почему стоит посадить жасмин
Жасмин ценят за декоративность и неприхотливость. Он хорошо чувствует себя в различных типах почвы, не и считается достаточно устойчивым к засухе.
Наибольшее впечатление этот куст производит во время цветения. В конце мая на нем появляются крупные белые цветы.
Отдельного внимания заслуживает и аромат. Он сладкий, насыщенный и особенно хорошо ощущается в вечерние часы. Именно благодаря сочетанию белого цвета и сильного запаха жасмин считают очень удачным растением для двора или сада.
Жасмин имеет темно-зеленые листья эллиптической формы с зубчатыми краями. В саду он может вырастать до двух метров высотой, хотя конкретные размеры зависят от сорта.
Сорта также отличаются между собой количеством лепестков и общим видом цветов. Среди жасминов можно найти и более компактные, и более высокие декоративные формы.
Какие сорта самые популярные
- Snowbelle обычно не превышает полтора метра высотой и имеет крупные цветы, похожие на помпоны, диаметром до 6 см.
- Belle Etoile – французский сорт, который также дорастает примерно до полутора метров. Его белые цветы имеют розовое пятно в центре и могут достигать до 5 см в диаметре.
- Innocence отличается зеленовато-желтыми листьями и тоже обычно достигает около полутора метров.
- Белый карлик является польским сортом и считается одним из самых низких жасминов, поскольку обычно вырастает примерно до 1,2 метра.
- Aureus имеет характерные золотисто-зеленые листья, что делает его декоративным не только во время цветения.
Кроме этого, для сада советуют рассматривать и жасмин Лемуана. Его считают отдельным видом, полученным в результате скрещивания душистого жасмина с мелколистным. Он обычно достигает до 1,5 метра и имеет более мелкие белые цветы с четырьмя лепестками.
Какие условия нужны
Лучше всего он растет на солнечных местах, хотя способен мириться и с легкой полутенью. Впрочем, именно на солнце этот куст цветет наиболее обильно и выразительно. Также ему нужно достаточно пространства, поэтому рядом с другими растениями следует оставлять должное расстояние. Если высаживают несколько кустов, низшие советуют размещать примерно через 100 сантиметров, а высшие – на расстоянии около 180 сантиметров друг от друга.
Когда и как сажать жасмин
Саженцы жасмина в открытый грунт лучше всего высаживать осенью или ранней весной. После посадки их нужно обильно полить.
Также полезно замульчировать почву сосновой корой. Это поможет уменьшить пересыхание земли и создать для растения более стабильные условия.
