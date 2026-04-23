Аромат вас очарует: что можно посадить вместо лаванды

Если хочется найти красивую и душистую альтернативу лаванде, стоит обратить внимание на котовник. Это многолетнее растение, которое формирует плотные компактные кустики и обильно покрывается цветами лавандового, синего или розового оттенка.

Внешне оно действительно может напоминать лаванду, но при этом имеет свои преимущества – сильный аромат, неприхотливость и способность хорошо расти в различных условиях. Эксперты Kobieta Interia советуют высаживать в саду, на клумбе или даже в контейнерах на террасе.

Почему котовник считают удачной заменой лаванды

Котовник, известный также как кошачья мята, привлекает цветом и формой. Его мелкие сердцевидные листья и мягко опушенные серые стебли создают очень декоративный вид, а цветы появляются обильно и могут украшать участок еще с весны. Некоторые сорта начинают цвести уже в апреле.

Отдельные виды могут вырастать от 30 до 120 сантиметров, поэтому растение легко подобрать как для небольшой клумбы, так и для более широких садовых композиций.

Какие виды подходят для сада

Одним из самых популярных вариантов является котовник обыкновенный. Он цветет в сине-фиолетовых тонах и действительно очень похож на лаванду. Обычно этот вид вырастает до полуметра.

Еще один распространенный выбор – котовник Фассена. Это декоративный вид с синими или сине-фиолетовыми цветами, который может достигать метра в высоту. Популярностью пользуется и его сорт Alba с белыми цветами, хотя он менее эффектный по цвету. Также часто высаживают сорт Walker's Low, который отличается фиолетово-синими цветами.

Особенно ценят котовник Фассена за его интенсивный аромат и медоносные свойства.

Какие условия нужны котовнику

Котовник не относится к сложным в выращивании растениям. Виды со светло-зелеными листьями лучше чувствуют себя на плодородной и достаточно влажной почве. Они предпочитают легкую полутень, хотя могут расти и на умеренно солнечных участках.

Зато котовник с серыми листьями больше любит полное солнце и легкую, хорошо проницаемую почву. Он способен расти даже на каменистых участках и хорошо переносит кратковременную засуху.

Раз в год растение желательно подкармливать. Лучше всего для этого подходит компост.

Когда высаживать котовник

Саженцы котовника в открытый грунт лучше всего высаживать с июня по сентябрь. Перед посадкой корни нужно хорошо увлажнить. Между растениями советуют оставлять примерно 40 сантиметров расстояния.

Если выращивать котовник из семян, их высевают в рассадник с мая по июнь. При температуре около 20 градусов семена прорастают примерно за три недели. При этом их нужно прикрыть тонким слоем земли и поставить в солнечное место.

Почему котовник нужно регулярно обрезать

Это растение имеет склонность сильно разрастаться, поэтому со временем может занимать значительно больше пространства, чем планировалось. Именно поэтому котовник нужно регулярно обрезать.

После завершения цветения этого делать не советуют, ведь такая обрезка может стимулировать повторное цветение. На зиму растение лучше оставлять полностью, чтобы корни имели лучшую защиту. Основную обрезку советуют проводить ранней весной, срезая котовник почти у земли.

Как котовник помогает в саду

В саду или в горшке на террасе он может помогать отпугивать комаров и клещей. Особенно это касается котовника Фассена, который имеет сильный лимонно-мятный аромат. Также считается, что он отпугивает мелкую мошку.

В то же время для пчел, шмелей и бабочек это растение, наоборот, очень привлекательно. Именно поэтому котовник может быть не только декоративным, но и полезным растением для сада.

