Идеально к любой каше, пюре и макаронам: бюджетная тушеная капуста с мясом, грибами и томатным соусом

Тушеная капуста – лучшее дополнение к там таким блюдам как пюре, макароны, любая каша. Готовить ее можно с мясом, томатной пастой, а также луком, черносливом, сладким перцем, помидорами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, с ребрами, овощной зажаркой и грибами.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 кг

Капуста квашеная – 500 г

Морковь – 1 шт

Лук репчатый – 1 шт

Ребра свиные – 1 кг

Томаты – 3-4 шт

Сливы (по желанию) – 3-4 шт

Грибы сушеные (по желанию) – 50 г

Соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка тмина, лавровый лист

Чернослив

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем и жарим до румяности (не до готовности). Мясо откладываем в кастрюлю или котелок. На этой же сковороде жарим морковь и лук.

2. Нарезаем (шинкуем) капусту. К зажарке добавляем 2 вида капусты и отжатые, нарезанные грибы, жарим минут 10.

3. Добавляем капусту к мясу, добавляем копченую паприку и чеснок и добавляем немного воды. Тушим капусту с мясом примерно 30 минут.

4. Добавляем нарезанные томаты, лавровый лист, соль, перец, специи по вкусу, а также чернослив и тушим еще минут 10-15 и готово, если любите более мягкую капусту, то про тушите немного дольше.

Особенно вкусно подавать с картофельным пюре!

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