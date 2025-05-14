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Идеально к любой каше, пюре и макаронам: бюджетная тушеная капуста с мясом, грибами и томатным соусом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт капусты

Тушеная капуста – лучшее дополнение к там таким блюдам как пюре, макароны, любая каша. Готовить ее можно с мясом, томатной пастой, а также луком, черносливом, сладким перцем, помидорами.

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Вкусная тушеная капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты, с ребрами, овощной зажаркой и грибами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 0,5 кг
  • Капуста квашеная – 500 г
  • Морковь – 1 шт
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Ребра свиные – 1 кг
  • Томаты – 3-4 шт
  • Сливы (по желанию) – 3-4 шт
  • Грибы сушеные (по желанию) – 50 г
  • Соль, перец, копченая паприка, чеснок, щепотка тмина, лавровый лист
  • Чернослив 

Способ приготовления: 

1.  Мясо нарезаем и жарим до румяности (не до готовности). Мясо откладываем в кастрюлю или котелок. На этой же сковороде жарим морковь и лук.

Свиные ребра

2. Нарезаем (шинкуем) капусту. К зажарке добавляем 2 вида капусты и отжатые, нарезанные грибы, жарим минут 10.

Приготовление блюда

3. Добавляем капусту к мясу, добавляем копченую паприку и чеснок и добавляем немного воды. Тушим капусту с мясом примерно 30 минут. 

Томаты для блюда

4. Добавляем нарезанные томаты, лавровый лист, соль, перец, специи по вкусу, а также чернослив и тушим еще минут 10-15 и готово, если любите более мягкую капусту, то про тушите немного дольше.

Сколько тушить капусту

Особенно вкусно подавать с картофельным пюре!

Готовая капуста

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