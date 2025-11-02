Худшая романтическая пара для каждого знака зодиака: от кого стоит держаться подальше

Несовместимые знаки зодиака могут серьезно навредить как новым, так и постоянным отношениям. Понимание потребностей вашего знака имеет решающее значение для установления прочной связи.

Видео дня

Некоторые знаки просто не ладят друг с другом, что может привести к недоразумениям и напряженности. Вот почему важно выявлять те знаки, которые могут нарушить ваше эмоциональное равновесие или сдерживать личностное развитие. Распознавая эти потенциальные несоответствия, вы можете построить более крепкие и полноценные отношения, пишет OBOZ.UA.

Какие знаки зодиака не подходят друг другу

Овен (21 марта – 19 апреля)

Воин Марс – планета-управитель огненного Овна, а это значит, что люди, рожденные под этим знаком, часто спешат в делах сердца. Овен решителен и не остановится, пока не завоюет расположение кого-то, кого желает. Однако, как только они этого достигнут, их интерес может угаснуть, поскольку они будут наслаждаться азартом охоты. Поэтому им нужен партнер, который будет держать их в тонусе, никогда не позволяя фазе медового месяца закончиться.

Несовместимость в любви: Козерог

Овны и Козероги часто конкурируют. Хотя сначала небольшая здоровая конкуренция может возбуждать, она может быстро превратиться в попытку опередить и перехитрить друг друга, создавая проблемы в их отношениях. Этот высокий уровень власти, властности и решительности затрудняет им расслабиться, не пытаясь доминировать друг над другом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы – романтики, поскольку ими руководит планета любви, чувственная Венера. Этот земной знак наслаждается преимуществами совместной жизни с кем-то в близких отношениях, наслаждаясь роскошью со своим особенным человеком. Быку нужно быть информированным о своем партнере, знать о его мыслях, чувствах и местонахождении, чтобы избежать ревности .

Несовместимость в любви: Стрелец

Тельцы могут быть немного контролирующими, а кто-то такой же свободолюбивый, как Стрелец, сопротивляется власти или чувствует себя замкнутым. Фактически, стрелец известен тем, что идет в противоположном направлении от любого, кто пытается ему указать, что делать. С кем-то таким структурированным, преданным и требующим последовательности, как Телец, это обычно просто не складывается.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы известны своей возбуждающей и увлекательной личностью в любви. Они предпочитают общаться со своим партнером 24/7, планируя и строя интриги на будущее. Болтливые, динамичные и открытые, они считают, что интеллектуальная стимуляция и настоящая дружба являются важнейшими элементами настоящей любви. Близнецам нравится иметь партнера в преступлении.

Несовместимость в любви: Рыбы

Эти знаки зодиака говорят на двух разных языках. Близнецы общительны и активны, тогда как Рыбы более интуитивны и мечтательны. Обоим будет трудно вести разговоры о решении проблем в реальных жизненных ситуациях, поскольку они подходят к вызовам с разных точек зрения.

Рак (21 июня – 22 июля)

Как только Рак берет на себя обязательства, он, как правило, держится за них вечно (по крайней мере, так кажется). Как интуитивный опекун, он отдает всем себя любимым. Сообщество, семья и принадлежность означают для него весь мир. Этот водный знак решится оставить любимого только тогда, когда тот постоянно чувствует себя в опасности. Даже тогда ему нужно много усилий, чтобы разорвать отношения, поскольку он глубоко предан.

Несовместимость в любви: Водолей

Водолеи склонны быть сдержанными в отношении своих эмоций, тогда как Раки любят открыто выражать свои. Когда эти знаки зодиака взаимодействуют, это может привести к эмоциональным недоразумениям. В то время как Рак чувствует себя недооцененным или пренебреженным отчужденностью Водолея, Водолей, вероятно, испытывает разочарование из-за его навязчивости или изменчивости настроения.

Лев (23 июля – 22 августа)

Бесстрашный Лев не боится перепрыгивать границы, выражая романтические чувства. Львом руководит Солнце, что делает его драматичным и смелым. Этот знак зодиака воплощает смелые заявления о приверженности и прекрасное, безумное путешествие, когда отдаешь свое сердце и душу любви.

Несовместимость в любви: Телец

Фиксированные знаки всегда тяготеют друг к другу, но они не могут хорошо сочетаться без гибкости. Надо сдвинуться с места, а ни один из них часто этого не делает. Телец и Лев могут быть довольно упрямыми и сопротивляться изменениям. Вместе они создают бетон и могут препятствовать развитию партнерства.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Этот знак Меркурия может быть сдержанным в том, как он выражает свои чувства — не потому, что они неоднозначны, а потому, что он методично их выражает. В отношениях Девы отдают себя на полную и стремятся к стабильности. Они любят проявлять привязанность через практические акты служения и быть надежной, заземляющей силой.

Несовместимость в любви: Овен

Деве будет трудно набраться терпения с Овном. Овен слишком непредсказуем и импульсивен для них, из-за чего Дева будет чувствовать, что ее фундамент постоянно шатается. Они будут конфликтовать из-за своей инстинктивной ДНК, что приведет к многочисленным спорам. Овен будет стремиться к большей импульсивности, тогда как Дева будет стремиться к большей надежности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Воздушный знак Весов стремится быть фантастическим партнером. Очаровательные, любящие и эстетически приятные, они знают, как заставить кого-то чувствовать себя влюбленным. Однако они часто избегают конфликтов. Им нужен возлюбленный, который знает их достаточно хорошо, чтобы распознать, когда они нравятся людям, побуждая их говорить правду, прежде чем обида возрастет и испортит отношения.

Несовместимость в любви: Дева

Венерианским Весам могут не нравиться правила, которые вводит Меркурийская Дева. Как воздушный знак, они могут стремиться вырваться на волю и взлететь. Весы часто сделают все, чтобы сохранить отношения, но могут не иметь достаточной выносливости, чтобы придерживаться конкретных, критических требований, которые кажутся несправедливыми.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Этот водный знак поглощается своими любимыми, что подталкивает их к полной преданности. Их сильная энергия побуждает их к обязательствам, когда им этого подсказывает интуиция, по принципу "все или ничего". Поэтому они недолго остаются с кем-то, кто не может соответствовать их уровню душевной близости.

Несовместимость в любви: Лев

Плутон правит Скорпионом, а Лев резонирует с Солнцем. Противостояние тьмы и света может конфликтовать. Скорпионы могут полагаться на свои таинственные способы, чтобы привлечь внимание Льва, что противоречит потребности Льва в откровенной, искренней ясности и правдивости.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец любит авантюры со своим партнером. Оптимизм и интеллект являются обязательными для его романтического интереса. Чтобы удержать их надолго, вы должны предоставить ему свободу, беспристрастность и гибкость, поскольку ничто так не пугает Стрельца, как навязывание его свободной воли.

Несовместимость в любви: Скорпион

Лук и стрела созвездия Стрельца совпадают с сердцем Скорпиона. Итак, метафорически лучник может чувствовать оборонительную позицию и атаковать Скорпиона, потому что чувствует, что должен ударить первым. Его прямолинейная, бескомпромиссная независимость может противоречить ожиданиям Скорпиона ставить отношения превыше всего.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Эти люди полностью отдают предпочтение развитию отношений. Они засучат рукава и приложат все усилия, чтобы связь со временем укреплялась. Однако, чтобы это сработало, должна быть взаимность. Они практичны, преданные и нуждаются в любимом, который также может помочь им, чтобы связь реально сработала.

Несовместимость в любви: Близнецы

Эта пара, как правило, становится лучшими друзьями, чем любовниками. Хаотичная природа Близнецов и склонность к неорганизованности могут противоречить стремлению Козерога к порядку и структуре. Кроме того, Козерог — скорее сильный, молчаливый тип, тогда как Близнецы очень разговорчивы и часто нерешительны. Чтобы любое влечение продолжалось, обеим сторонам нужно приоритезировать содержательный компромисс.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям нужен лучший друг в партнере. Водолеи могут казаться отстраненными, но в глубине души у них есть страстная сторона, которая ждет свободы. Им часто трудно выражать свои чувства, что может привести к недоразумениям и смешанным эмоциям в романтической обстановке. Им нужен любимый, который будет терпеливым, индивидуалистичным и способным дать им время интеллектуально проработать свои чувства.

Несовместимость в любви: Рак

Водолей может быть слишком нетрадиционным и непоследовательным для сентиментального и эмоционального Рака. Они могут спорить из-за своих разногласий и способов выражения любви, что может привести к длительным трениям между ними. Их основные ценности часто расходятся, что со временем приводит к отдалению.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы предлагают глубокую и духовную близость, которую невозможно описать словами. Они предлагают такую романтическую связь, которая может навсегда изменить внутренний мир человека. Романтик, полный надежд, дарит волшебную и прекрасную любовь, безусловную, потустороннюю и целебную.

Несовместимость в любви: Весы

Этот дуэт часто попадает в любовный пузырь, который лопается, как только их созависимые отношения достигают своего апогея. Рыбы и Весы обожают любить и быть любимыми, что создает проблемы с границами, индивидуальностью и самосохранением.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.