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Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
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Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

Очень вкусно можно закрыть огурцы на зиму с чесноком и укропом. Консервация получится идеальной, если правильно соединить все компоненты маринада. Такая закуска станет идеальным дополнением к праздничному столу в зимний период.

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Идея приготовления огурцов с укропом и чесноком опубликована на странице фудблогера Дианы с ником smishna diana в Instagram.

Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

Ингредиенты (стакан 250 г):

  • огурцы – 4 кг.
  • масло – 2 стакана
  • уксус 9% – 2 стакана
  • сахар – 2 стакана
  • соль – 100 г
  • перец черный молотый – 2 ст.л.
  • чеснок – 10 крупных зубчиков
  • укроп – 100 г

Способ приготовления:

Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

1. Нарезать огурцы.

2. Добавить: сахар, масло, уксус, соль, перец, нарезанный укроп и раздавленный чеснок.

Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

3. Все перемешать и оставить на 4 часа мариноваться.

4. Разложить огурцы по банкам.

Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

5. Залить остатками рассола.

6. Накрыть крышками и стерилизовать 10 минут после закипания.

Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

7. Закрыть крышками, перевернуть и укутать до остывания.

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