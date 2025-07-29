Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации

Очень вкусно можно закрыть огурцы на зиму с чесноком и укропом. Консервация получится идеальной, если правильно соединить все компоненты маринада. Такая закуска станет идеальным дополнением к праздничному столу в зимний период.

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Идея приготовления огурцов с укропом и чесноком опубликована на странице фудблогера Дианы с ником smishna diana в Instagram.

Ингредиенты (стакан 250 г):

огурцы – 4 кг.

масло – 2 стакана

уксус 9% – 2 стакана

сахар – 2 стакана

соль – 100 г

перец черный молотый – 2 ст.л.

чеснок – 10 крупных зубчиков

укроп – 100 г

Способ приготовления:

1. Нарезать огурцы.

2. Добавить: сахар, масло, уксус, соль, перец, нарезанный укроп и раздавленный чеснок.

3. Все перемешать и оставить на 4 часа мариноваться.

4. Разложить огурцы по банкам.

5. Залить остатками рассола.

6. Накрыть крышками и стерилизовать 10 минут после закипания.

7. Закрыть крышками, перевернуть и укутать до остывания.

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