Хрустящие огурцы с укропом и чесноком на зиму: делимся лучшим рецептом консервации
Очень вкусно можно закрыть огурцы на зиму с чесноком и укропом. Консервация получится идеальной, если правильно соединить все компоненты маринада. Такая закуска станет идеальным дополнением к праздничному столу в зимний период.
Идея приготовления огурцов с укропом и чесноком опубликована на странице фудблогера Дианы с ником smishna diana в Instagram.
Ингредиенты (стакан 250 г):
- огурцы – 4 кг.
- масло – 2 стакана
- уксус 9% – 2 стакана
- сахар – 2 стакана
- соль – 100 г
- перец черный молотый – 2 ст.л.
- чеснок – 10 крупных зубчиков
- укроп – 100 г
Способ приготовления:
1. Нарезать огурцы.
2. Добавить: сахар, масло, уксус, соль, перец, нарезанный укроп и раздавленный чеснок.
3. Все перемешать и оставить на 4 часа мариноваться.
4. Разложить огурцы по банкам.
5. Залить остатками рассола.
6. Накрыть крышками и стерилизовать 10 минут после закипания.
7. Закрыть крышками, перевернуть и укутать до остывания.
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