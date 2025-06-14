Видео дня
Хрустящие кабачковые оладьи с сыром: самый простой рецепт блюда для перекуса
Кабачковые оладьи – лучший вариант сытного и вкусного блюда для перекуса. Готовить их можно просто из кабачков, но для более яркого вкуса можно добавить твердый тертый сыр, а также фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с зеленью и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок (250-300г)
- 1 яйцо
- 20 г твердого сыра
- немного зелени (укроп и петрушка)
- 1 ст.л муки
- специи: сухой чеснок, прованские травы, соль
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на терке и добавить щепотку соли, перемешать и отставить на 5 минут.
2. С кабачка отожмите лишнюю жидкость, добавить яйцо, твердый сыр, зелень и специи, перемешать. Добавьте муку и еще раз перемешайте.
3. Жарьте оладьи на среднем огне смазав сковороду немного маслом!
Подавайте горячими, со сметанным соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: