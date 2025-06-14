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Хрустящие кабачковые оладьи с сыром: самый простой рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Рецепт блюда

Кабачковые оладьи – лучший вариант сытного и вкусного блюда для перекуса. Готовить их можно просто из кабачков, но для более яркого вкуса можно добавить твердый тертый сыр, а также фарш.

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Оладьи из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с зеленью и твердым сыром.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 1 маленький кабачок (250-300г)
  • 1 яйцо
  • 20 г твердого сыра
  • немного зелени (укроп и петрушка)
  • 1 ст.л муки
  • специи: сухой чеснок, прованские травы, соль

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке и добавить щепотку соли, перемешать и отставить на 5 минут.

Основа для теста

2. С кабачка отожмите лишнюю жидкость, добавить яйцо, твердый сыр, зелень и специи, перемешать. Добавьте муку и еще раз перемешайте.

Готовое тесто

3. Жарьте оладьи на среднем огне смазав сковороду немного маслом!

Жареные оладьи

Подавайте горячими, со сметанным соусом!

Готовые оладьи

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