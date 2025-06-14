Хрустящие кабачковые оладьи с сыром: самый простой рецепт блюда для перекуса

Кабачковые оладьи – лучший вариант сытного и вкусного блюда для перекуса. Готовить их можно просто из кабачков, но для более яркого вкуса можно добавить твердый тертый сыр, а также фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с зеленью и твердым сыром.

Ингредиенты:

1 маленький кабачок (250-300г)

1 яйцо

20 г твердого сыра

немного зелени (укроп и петрушка)

1 ст.л муки

специи: сухой чеснок, прованские травы, соль

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке и добавить щепотку соли, перемешать и отставить на 5 минут.

2. С кабачка отожмите лишнюю жидкость, добавить яйцо, твердый сыр, зелень и специи, перемешать. Добавьте муку и еще раз перемешайте.

3. Жарьте оладьи на среднем огне смазав сковороду немного маслом!

Подавайте горячими, со сметанным соусом!

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