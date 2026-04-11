Поздравления с Пасхой: красивые пожелания, открытки, картинки на украинском языке

Пасха – один из самых светлых и теплых праздников года, когда хочется делиться добром, надеждой и искренними словами. Традиционное пасхальное "Христос Воскрес!" несет не только праздничное настроение, но и глубокий смысл – веру, обновление, свет и победу жизни.

Видео дня

Именно поэтому хорошее поздравление с Пасхой должно быть таким, что запоминается и касается сердца. OBOZ.UA в подборке собрал красивые пространные и короткие поздравления, которые подойдут для открыток, сообщений, постов и личных пожеланий.

Поздравления с Пасхой

***

Христос Воскрес! Искренне поздравляю вас с этим светлым, великим и радостным праздником. Пусть Пасха принесет в ваш дом мир, покой, уют и настоящее душевное тепло. Желаю, чтобы в сердце всегда жила вера, которая поддерживает в трудные минуты, надежда, которая помогает не сдаваться, и любовь, которая делает жизнь светлее и глубже. Пусть рядом будут искренние, добрые люди, а каждый новый день дарит силы, вдохновение и ощущение, что впереди еще много хорошего. Желаю здоровья, благополучия, светлых мыслей и большой внутренней гармонии.

***

Христос Воскрес! В этот особенный праздник хочу пожелать вам мира в душе, добра в сердце и согласия в доме. Пусть пасхальное утро принесет ощущение обновления, тишины, радости и веры в то, что после темных времен всегда приходит свет. Желаю, чтобы все тревоги постепенно отступили, а на их место пришли спокойствие, ясность и уверенность в завтрашнем дне. Пусть праздничный стол собирает самых дорогих людей, а теплые слова, улыбки и объятия остаются с вами не только сегодня, но и надолго после праздника. Пусть Господне благословение хранит вас и ваших близких.

***

Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю вам света, радости и внутреннего равновесия. Пусть этот праздник напомнит, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь способна обновляться, а сердце – вновь обретать покой и веру. Желаю, чтобы в вашей семье всегда были любовь, искренность и взаимная поддержка, а в доме – достаток, уют и тепло. Пусть пасхальные колокола приносят добрые новости, а праздничные дни оставляют после себя ощущение тишины, мира и благодарности. Пусть все хорошее, что вы дарите миру, непременно возвращается к вам.

***

Христос Воскрес! В этот светлый день хочу пожелать вам не только праздничного настроения, но и настоящего душевного обновления. Пусть вместе с Пасхой в вашу жизнь приходят покой, надежда, вдохновение и ощущение, что все еще можно изменить к лучшему. Желаю, чтобы в сердце не было места для отчаяния, а взамен жили вера, любовь и благодарность за каждый день. Пусть рядом всегда будут люди, которые понимают, поддерживают и искренне радуются вашим успехам. Желаю вам мира, здоровья, счастливых событий и благословения на каждое доброе дело.

***

Христос Воскрес! Пусть этот великий праздник согреет вашу душу и принесет в вашу жизнь больше тепла, чем было до сих пор. Желаю, чтобы в доме всегда пахло праздником, добром и уютом, а в сердце жила уверенность, что даже после тревог и испытаний наступает светлое время. Пусть ваши дни будут наполнены не спешкой и истощением, а гармонией, благодарностью, искренними словами и светлыми людьми. Желаю, чтобы здоровье было крепким, родные – рядом, а жизнь – щедрой на хорошие встречи, добрые новости и теплые мгновения. Пусть во всем вам сопутствует мир и Божье благословение.

***

Христос Воскрес! Искренне желаю вам в этот праздничный день мира, в котором так нуждается сердце, и радости, которая приходит тихо, но остается надолго. Желаю, чтобы все заботы становились легче, а все дороги вели к чему-то хорошему, важному и настоящему. Пусть в вашей жизни будет больше теплых слов, искренних объятий, поддержки, любви и моментов, которые хочется помнить. Желаю душевной силы, здоровья, спокойствия и большой надежды.

***

Христос Воскрес! Поздравляю вас с этим особым праздником, который ежегодно напоминает нам о силе веры, ценности любви и важности надежды. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда находилось место для радости, для добрых людей, для спокойных утра и счастливых вечеров. Пусть в вашей семье царят согласие, взаимопонимание и забота друг о друге. Желаю, чтобы в сердце был свет, в словах – искренность, в поступках – добро, а в мыслях – уверенность и мир. Пусть эта Пасха оставит после себя не только праздничное настроение, но и настоящее ощущение благодати.

***

Христос Воскрес! Пусть этот праздник станет для вас временем восстановления, тишины и внутренней опоры. Желаю, чтобы пасхальный свет коснулся каждого уголка вашей души, помог отпустить лишнее, простить старое и с благодарностью посмотреть вперед. Пусть в вашем доме будет тепло, в сердце – любовь, в ежедневных делах – спокойствие и порядок. Желаю, чтобы жизнь приносила больше поводов для радости, чем для грусти, а рядом всегда были те, с кем хорошо молчать, говорить и просто быть собой. Пусть этот праздник подарит вам силы жить, любить и верить.

***

Христос Воскрес! Искренне желаю, чтобы вместе с этим светлым днем в вашу жизнь пришли добрые перемены, ясность мыслей и новая надежда. Пусть все, что сегодня огорчает или тревожит, постепенно теряет свою силу, а взамен появляются мир, стабильность и душевное равновесие. Желаю, чтобы в вашей семье всегда находилось место для искренних разговоров, поддержки, смеха и теплых традиций.

***

Христос Воскрес! В этот величественный праздник желаю вам настоящего мира – не только вокруг, но и внутри. Пусть душа отдохнет от всего лишнего, сердце наполнится теплом, а мысли станут светлее и спокойнее. Желаю, чтобы в вашей жизни было больше искренности, больше простых радостей, больше людей, которые умеют поддержать, выслушать и быть рядом в нужный момент. Пусть пасхальный день соберет за одним столом тех, кого вы любите, а праздничное настроение останется с вами надолго. Пусть каждая добрая мечта имеет шанс осуществиться.

***

Христос Воскрес! Желаю, чтобы этот светлый праздник принес вам ощущение благословения, душевной чистоты и тихого счастья. Пусть в вашей жизни будет меньше тревог, меньше усталости и разочарований, зато больше радости, поддержки, света и любви. Желаю, чтобы в вашем доме царила гармония, а в отношениях с близкими – искренность, терпение и взаимная забота. Пусть ваша дорога будет ровнее, сердце – спокойнее, а будущее – добрее и теплее. Желаю вам здоровья, мира, благополучия и сил для всего важного.

***

Христос Воскрес! Искренне поздравляю вас с Пасхой и желаю, чтобы этот день стал источником вдохновения, веры и тепла. Пусть праздничное настроение наполнит ваш дом, а сердце – благодарностью за все хорошее, что уже есть в жизни. Желаю, чтобы у вас всегда хватало сил идти вперед, мудрости – принимать правильные решения, а любви – делиться теплом с теми, кто рядом. Пусть родные будут здоровы, друзья – искренние, а жизнь – более ласковой и щедрой к вам. Пусть свет Воскресения касается всего, что для вас важно.

***

Христос Воскрес! В этот святой день желаю вам не терять веры даже тогда, когда трудно, и не переставать надеяться даже тогда, когда путь кажется длинным. Пусть Пасха напомнит, что свет всегда сильнее тьмы, а добро имеет большую силу. Желаю, чтобы в вашей жизни было больше человечности, тепла, искренних чувств и моментов, которые дают ощущение полноты жизни. Пусть в вашем доме царят уют и благополучие, а в душе – ясность, спокойствие и уверенность. Пусть Господь хранит вас и всех, кого вы любите.

Короткие поздравления с Пасхой

Христос Воскрес! Пусть в сердце будет светло, а в доме – мир и тепло.

Воистину Воскрес! Желаю радости, спокойствия и добрых новостей.

Христос Воскрес! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим родным.

С Пасхой! Пусть этот праздник принесет надежду и душевную гармонию.

Христос Воскрес! Желаю уюта, любви и светлых дней.

Воистину Воскрес! Пусть в жизни будет больше добра и спокойствия.

Христос Воскрес! Мира, тепла и искренней радости в вашем доме.

Со светлым праздником Пасхи! Пусть сердце будет полно веры.

Христос Воскрес! Пусть все хорошее приумножается в вашей жизни.

Воистину Воскрес! Желаю семейного тепла, согласия и благословения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.