Христос родился! Как празднуют Рождество в Украине: история и традиции

Рождество Христово является одним из важнейших христианских праздников. Оно сочетает духовное содержание с многовековыми народными традициями. На протяжении веков украинцы выработали собственную культуру празднования Рождества, отличающуюся символикой и обрядами.

С 2023 года в Украине официально отмечают Рождество Христово 25 декабря. Именно эта дата соответствует новоюлианскому календарю, который используется большинством христианского мира. OBOZ.UA рассказывает о традициях праздника.

Древние обычаи на Рождество в Украине

Подготовка к Рождеству начинается Рождественским постом, который длится сорок дней и считается одним из важнейших в церковном году. В этот период верующие ограничивают себя в еде и пытаются духовно очиститься. Пост предусматривает отказ от мясных и молочных продуктов, яиц, а также сдержанность в повседневной жизни. Разрешаются овощи, фрукты, каши, грибы, а в отдельные дни – рыба.

На Сочельник украинцы традиционно готовят двенадцать постных блюд, которые символизируют двенадцать апостолов. Центральным блюдом является кутья – смесь пшеницы, меда и мака, олицетворяющая память о предках, достаток и семейное единство.

Важным элементом рождественского интерьера был дидух – сноп пшеницы, который ставили в доме как символ благополучия, мира и связи поколений. В некоторых регионах под стол клали сено или солому, напоминая о яслях, в которых родился Иисус.

Существовали и обрядовые обычаи с участием детей и скота, которые должны были принести семье счастье и хороший год. Если в семье кто-то недавно умер, на стол ставили дополнительную тарелку – в знак памяти и присутствия души умершего среди родных.

Традиции украинского Рождества

Одной из главных рождественских традиций является колядование. Уже с вечера накануне Рождества дети и взрослые ходят от дома к дому с рождественской звездой, распевая колядки и сообщая о рождении Христа.

Колядников принимали с радостью, ведь считалось, что они приносят в дом благословение, достаток и счастье на весь год. В ответ хозяева одаривали их лакомствами или деньгами.

Параллельно в народе существовали и рождественские гадания. Их считали способом заглянуть в будущее, однако церковь такие практики не одобряет, ведь они противоречат христианскому учению.

Когда садятся за стол на Рождество

По традиции, рождественский ужин начинают после появления первой звезды на небе, которая символизирует Вифлеемскую звезду. К этому времени все домашние работы должны быть завершены.

Перед трапезой глава семьи читает молитву, после чего все пробуют кутью. Считается, что первым гостем в доме должен быть мужчина – это хороший знак на будущий год.

На Рождество не принято садиться за стол в старой или темной одежде, ведь праздник символизирует обновление и свет.

Что нельзя делать на Рождество

В народной традиции Рождество считалось днем, задающим настроение всему году, поэтому существовали определенные запреты:

не рекомендуется надевать старую или изношенную одежду;

запрещено работать, убирать или выносить мусор;

нельзя ссориться или выяснять отношения, чтобы не перенести негатив в будущее.

