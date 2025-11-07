HR-директор ДТЭК Семич признана одним из лучших в Украине

Директор по управлению персоналом компании ДТЭК Елена Семич вошла в перечень лучших HR-директоров Украины.

Об этом свидетельствует рейтинг издания OBOZ.UA.

"Сегодня HR – это настоящая философия. Быть рядом с людьми в самые сложные моменты, помогать находить смысл в работе, формировать доверие – вот настоящая сила нашей профессии", – отметила Семич.

Она добавила, что сейчас на рынке труда сложная ситуация и в таких условиях ДТЭК пытается преодолеть кадровый голод и квалификационный кризис.

Семич отметила, что сейчас компания ищет людей, которые работают с восстановлением инфраструктуры: специалистов рабочих профессий, электромонтеров, горняков, машинистов, а также аналитиков, финансистов, юристов и дата-специалистов.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в перечень лучших работодателей для ветеранов и ветеранок в Украине.