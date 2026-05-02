'Хотите жить как в Европе? Начните с сортировки мусора'. Михаил Бродский о советах Зеленскому, 13-й зарплате и завершении войны в Украине

Европа начинается не с безвиза и не с флагов. Она начинается с правил цивилизационного сосуществования, условно говоря – сортировки мусора. Об этом говорят в своем интервью Наталье Мосейчук председатель Наблюдательного совета OBOZ.UA Михаил Бродский.

Пока украинцы мечтают о европейских зарплатах и стандартах жизни, они часто не готовы принять базовые правила – ответственность, дисциплину и бытовую культуру. Та же самая элементарная сортировка отходов, которая в ЕС давно является нормой, а в Украине до сих пор выглядит как экзотика.

OBOZ.UA публикует часть мыслей Михаила Бродского – о том, почему страна не может стать европейской "на бумаге", как работают правила в нормальных государствах и почему главная проблема – не в законах, а в поведении самих украинцев.

О первых погромах евреев

Я много читал. Читал, например, как в 1290 году Эдуард І впервые изгнал из Англии евреев... изгнал за то, что они дали в долг чрезвычайно большие суммы: и ему, и его всем этим господам. Британцы поднимали Англию... поэтому отдавать долгов не хотел и решили, что "надо" грабить евреев. Эдуард I еще не мог убивать, как Гитлер. Тогда еще до этого не дошло. Но он начал тренд.

О благодарности Кравчуку и Народном Рухе

Был уникальный шанс Украины стать независимой.... Я был благодарен Кравчуку за его Беловежскую пущу, за эту подпись (под соглашением о развале СССР).

Я был очень благодарен Народному движению Украины. Но главное, что меня привело в Народный рух, это их настойчивое желание отменить в паспорте т.н. 5 графу, национальность.

Мне казалось, что все люди, которые живут в Украине, не должны иметь этой графы, они все — украинцы. Поэтому я поверил в Рух, и в Черновола.

Киевляне меня не предали: выборы в Верховную Раду

С Вячеславом Максимовичем я попрощался в 98-м, когда он – по поручению Кучмы – исключил меня из избирательного списка Народного руха. Но меня не предали киевляне, которые избрали меня по столичному мажоритарному округу. Сегодня случайно встретил Бориса Андрийчука, во время тех выборов он был председателем Старокиевского района. А мой округ был в Железнодорожном и Старокиевском районах. И конкурировал со мной глава Железнодорожного Титарчук.

В том районе размещались 3/4 моего округа, и в результате 7,5 тыс. бюллетеней было уничтожено: стояли галочки не только напротив моей фамилии, но и в других местах. То есть бюллетени были признаны недействительными. А вот у Бориса в Старокиевском такого не было, там – все честно. И благодаря этому победил Титарчука на 2,5 тыс. голосов.

43 дня в Житомирской тюрьме

Я думаю, что Кучма и Кравченко — убийцы. В частности — убийцы Гонгадзе. И я всегда об этом говорил. Кто меня в этом поддержал, скажите мне, пожалуйста? Кто? Никто. Все, молча. Из-за них я просидел 43 дня в Житомирской тюрьме. Это больше, чем 2 года в СИЗО СБУ, поверьте мне... Поэтому я очень серьезно отнесся потом, в 2001-м, к формированию нового Уголовного кодекса. Я отменил 600 статей. Серьезно, я отменил 600 статей, я добивался декриминализации многих "предпринимательских" статей.

Кодекс принимался на мой день рождения. Помог мне Медведчук провести этот кодекс. Он поставил на голосование в 3-м чтении не "постатейно", а "в целом", по моей просьбе. И весь зал, 348 голосов проголосовали. Мне поверили.

Кто обанкротил банк "Денди"

Кучма с Кравченко называли обанкротили мой банк "Денди". Так они успели я мне. Но "Денди", кстати, единственный банк, который – после принудительного банкротства – выплатил все вклады. Это произошло за мой счет. Единственный. За всю историю Украины. Единственный. Я тогда распродал все. Я чувствовал свою ответственность перед людьми. Я занялся политикой, тогда как люди доверили мне деньги.

Сейчас рождается наше государство. На крови Героев

Нам надо признать, что независимость приходит только если она пролита кровью героев. К сожалению, наших героев погибло много. Большое государство, большая история, большая борьба.

В Украине рождается народ, нация, и за это заплатили эти ребята, эти 200 тысяч ребят. Всех их мы должны помнить. В каждом селе, в каждом городке. Везде должны стоять стелы, на которых будут обозначены фамилии погибших из этого региона. Ведь эти люди, и военные, и погибшие гражданские, отдали свою жизнь за независимость Украины. Чтобы была память о каждом, чтобы потомки помнили каждое имя. И каждое имя вспоминали. Тогда будет государство.

Какой должна быть минимальная зарплата украинцев

Как-то пришел к Гройсману, тогдашнему премьер-министру. А у него были проблемы с парламентом, он не мог бюджет составить. Ему не хватало больше 100 млрд.

Я говорю: Вова, у меня есть разработка. Я ее готовил тогда, когда работал с Азаровым. Я тогда, если вы помните, менял регуляторную политику, улучшал жизнь бизнеса. Вот я Гройсману говорю: вот 21 закон. Вот я наработал. Если ты их примешь, у тебя плюс 200 млрд. Но надо отвязать минимальную заработную плату от индикатора. Минимальная заработная плата – это база для налогообложения и улучшения жизни людей. И я отдал ему. Гройман передал документы Реве, тогдашнему министру соцполитики, и тот с этим всем работал.

Я предлагал минималку отвязать от искусственных индикаторов, ввести большую ответственность за зарплату в конверте. И поднять с 1200 гривен до 5000 (тогда курс был совсем другой). Он услышал, дал задание, за две недели они все приняли. Правда, подняли до 3-х с хвостиком тыс. грн. Потом мне Володя меня благодарил, жал руку.А Рева говорит, что до сих пор посыпает голову пеплом, что не услышал меня тогда с 5000.

О 13 зарплате украинцам

Социалистическая Европа приняла законы по 13 и 14 зарплате, особенно эта идея популярна в Италии, Австрии, Португалии, Испании.

Все очень просто, у нас в Украине надо изменить два или три закона. Я так понимаю, 14 не дадут, а 13 — вполне.

Я предлагаю сделать, как в Европе: вы же хотите быть европейцами? Ну создавайте Европу. В Европе давно существует 13-я заработная плата. Например, летом 50%, 50% в январе.

Какими должны быть гарантии для Украины

Гарантии – это независимая Украина, а также собственно гарантии:

– во-первых, это сильная наша армия;

– во-вторых, баллистические ракеты у нас должны быть;

– армия должна быть профессиональной, напоминающей и хорошо вооруженной.

Кроме того, как в Израиле, должна быть ощутимая зарубежная поддержка, то ли США, то ли Европы.

Совет Зеленскому: езжай в Москву

Вижу, что Зеленский готов ехать на встречу с Путиным. Тогда я дам ему совет: езжайте в Москву. Но одно условие: ехать только после того, как мы обменяем пленных по формуле "всех на всех". Давай, Путин. Вот сколько у тебя наших пацанов? Шесть тысяч? Вместе с Азовцами? Условно, у нас, там, четыре. Или три. Отдай нам наших, мы тебе отдадим твоих. "И я тогда поеду в Москву". Какая разница, в Стамбуле разговаривать или в Москве? Это психологический фактор: если состоится обмен, у Зеленского появится возможность сказать украинскому народу, что он вынужден отправить в Москву, чтобы спасти ребят, которым понадавали по 30 лет ни за что. Их жизнь важнее... А там и с Путиным договорится. Я уверен, он сможет.

