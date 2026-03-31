'Хотелось бы больше': Сырский оценил процесс мобилизации в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил оценивает мобилизацию в Украине максимум на 7 из 10. Генерал фактически признал, что сейчас процесс пополнения войска личным составом происходит несправедливо.

Сырский подчеркнул, что мобилизация будет справедливая тогда, когда все украинцы будут выполнять свой долг. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал в интервью ICTV.

Мобилизовать нужно больше

По словам генерала, на сегодняшний день мобилизация является основным источником пополнения потребностей ВСУ. При этом Сырский подчеркнул, что процесс мобилизации необходимо сделать таким, чтобы она проходила "как можно комфортнее" для людей.

Также он признал, что если в первые годы войны ВСУ не хватало вооружения, то на сегодняшний день самый большой дефицит – это личный состав.

"Любого командира спроси сейчас на фронте (чего недостаточно – ред.), то если два года назад это были снаряды, ракеты, то сейчас – люди. Подготовленные люди, подготовленные военнослужащие, которые обучены, готовы выполнять свой военный долг", – рассказал Сырский.

Главком констатировал, что в процессе мобилизации не должно быть нарушений законодательства и процедур, которые применяют в отношении военнообязанных граждан Украины.

Что касается оценки мобилизации на сегодняшний день, Сырский рассказал, что хотел бы лучшего качества подготовки и больше мотивации у людей.

"Ну на уровне, наверное, 6-7. Хотелось бы больше и качества подготовки, и больше получать мотивированных людей"" – оценил процесс мобилизации Сырский.

Напомним, в Одессе сотрудники ТЦК и СП устроили дорожно-транспортное происшествие во время попытки силовой мобилизации. Водитель буса начал резко сдавать назад и сбил пожилую женщину. Пострадавшая с окровавленным лицом оказалась под автомобилем сотрудников ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раду внесли законопроект, который запрещает применение физической силы к гражданам во время мобилизационных мероприятий и устанавливает четкие правила. Также документ предлагает привлекать к административной ответственности за отказ от повестки.

