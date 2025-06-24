Военный на ротации и мечтавшая о свадьбе пара: что известно о людях, которых убила российская ракета в Киеве

23 июня на рассвете российская ракета ударила по жилой пятиэтажке в Киеве в районе Сырец. В результате обрушился целый подъезд. Спасатели достали из-под завалов девять погибших, среди них 11-летняя девочка.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Погибли архитектор и 11-летняя девочка с мамой

Старая хрущевка, куда под утро 23 июня прилетела российская ракета, находится рядом с большим парком и детской железной дорогой. Буквально в пяти минутах ходьбы от этого места расположено посольство Америки. Вокруг нет никаких военных объектов или предприятий.

Под завалами дома погибли девять мирных украинцев, среди которых оказалась и 11-летняя девочка Мария Сера, а также ее 41-летняя мама Светлана. Мария родилась в марте 2014 года, когда Россия начала войну против Украины, захватила Крым, а потом пошла на Донбасс. Вся ее короткая жизнь прошла во время войны, пока российская ракета не отняла у нее возможность жить.

Весь день, пока спасатели разбирали завалы дома, на улице стоял ее отец Андрей. Он с надеждой ждал чуда, однако оно так и не произошло.

Российская ракета убила и молодого военного Антона Сысоенко "Джуниора". Антон буквально накануне вернулся с фронта на ротацию в Киев.

"Антон был невероятно позитивным человеком. Учился на архитектурном факультете, слушал панк-рок и катался на скейте", – говорит OBOZ.UA его знакомая.

На страничке в Facebook у Антона написано, что до 2023 года он работал государственным инспектором Директората пространственного планирования территорий и архитектуры в Минрегионе.

У Антона осталась мама. Если кто-то захочет помочь родным Антона, то может это сделать, перечислив деньги на банку.

Владимир собирался сделать предложение Анне

Также среди погибших молодая пара 22-летняя Анна Павлик и 30-летний Владимир Мосейчук. Оба из Житомирской области. Они жили на первом этаже этого подъезда.

Соседи рассказывали, что у молодых людей были коты.

"Мы называли Анечку котячей мамой. Она бы приютила всех животных. Они с Володей мечтали о своем доме, в котором жило бы много котов", – говорит OBOZ.UA родная тетя Ани Елена Васильевна.

По словам Елены Васильевны, у молодых людей были коты по кличке Рики и Каспер. Один из них выжил, и мама Ани забрала его в Житомир. Семья надеется, что отыщется и второй котик.

Молодые люди познакомились, когда работали в компании Dormeo. Владимир работал там с 2016 года, когда еще был студентом. Сначала он был коммерческим агентом, а потом стал руководителем отдела.

"Владимир был сердцем команды, добрым, заботливым, всегда был готов прийти на помощь. Он умел создать атмосферу поддержки и доверия вокруг себя", – сообщила компания на своей страничке в Facebook.

Анна в последнее время работала в агентстве Havas Media Ukraine. "Анна была не только талантливым специалистом, но и открытым, светлым человеком, которую искренне любили и ценили в команде. Ее гибель – невыносимая боль и шок для всех, кто ее знал", – написано на страничке Facebook Havas Media Ukraine.

Анна была очень талантливой, веселой и энергичной в жизни. В школе она занималась в шоу-театре КЛЭМ при Житомирском центре творчества. Школьницей она выступала на всех фестивалях, концертах, в которых участвовал ее творческий коллектив.

Как рассказал OBOZ.UA руководитель КЛЭМ Александр Нечаев, мама Ани и ее тетя также были воспитанницами этого театра. Также и мама, и тетя, и бабушка Ани – школьные учителя.

Пара еще не была официально жената. Однако Владимир как раз готовился к тому, чтобы сделать предложение Анне. А пожениться молодые люди собирались после победы. К сожалению, так и не успели.