"Хотела бы посмотреть на человека, который запустил эти ракеты": история Валерии Карячки и её тяжело раненой дочери Марии вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Пятилетняя Марийка выжила во время российского обстрела. Однако девочка до сих пор не понимает, почему больше не видит бабушку и куда делась её ножка. Из-за аутизма девочка не может словами выразить свою боль и отчаяние. Историю дочери Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова рассказала её мама Валерия Карячка.

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В ноябре 2025 года российский "Искандер" попал в обычный сельский магазин в Днепропетровской области, где Марийка вместе с бабушкой выбирала печенье. Об обстреле Валерия узнала от старшего сына, который был дома. Вместе с мужем они сразу побежали к месту попадания.

"Там просто ужас творился. Мы с мужем всё поняли. Просто переглянулись и начали плакать… Я бы хотела посмотреть на того человека, который нажал эту кнопку и запустил эти ракеты и "шахиды". Хочется, чтобы их наказали, чтобы они испытали такую же боль", – говорит женщина.

65-летняя Тамара Ивановна скончалась в машине "скорой помощи" от полученных травм. Девочка выжила, но лишилась части ноги. Все время в больнице рядом с Марией были родственники, ведь ребёнок нуждается в постоянной помощи в уходе.

Валерия говорит, что травма сильно усугубила проявления аутизма: произошел значительный откат в навыках, что затрудняет реабилитацию. Девочка с трудом привыкает к протезу и испытывает фантомную боль, которую не может объяснить словами.

"С протезом это очень тяжело. Даже просто надеть его на неё. Она без него на одной ноге прыгает, на коленях ходит. Но это очень больно. А мне больно, потому что я не могу ей помочь психологически. Она всё переживает в одиночку", – говорит Валерия.

А ещё девочка до сих пор не может осознать потерю близкого человека. Малышка каждый день обходит комнаты в поисках погибшей бабушки, ищет её взглядом и зовёт.

"Марийка хоть и не разговаривает, но она идет к ней в комнату, смотрит… Идет на кухню, смотрит. Ищет. Ждет…", – объясняет мама девочки.

Еще до начала полномасштабной войны семья ежедневно боролась за то, чтобы дочь освоила элементарные навыки. Трагедия сделала эту борьбу в разы тяжелее. Родительство в таких условиях – это ежедневный колоссальный труд, однако успешные результаты реабилитации возвращают надежду и дают силы не сдаваться, говорит женщина.

Смотрите историю Валерии и её дочери Марийки здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.