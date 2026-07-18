Хотел, чтобы его похоронили в Украине: на войне погиб австралиец Сэмюэль Майкл Педраццини. Фото

В Ивано-Франковске 16 июля 2026 года простились с военнослужащим 3-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ Сэмюэлем Майклом Педраццини. 26-летний боец принял решение встать на защиту Украины после службы в регулярной австралийской армии.

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Сначала он помогал на фронте в качестве волонтера-медика, а затем официально вступил в ряды ВСУ. Об этом сообщает "Суспільне Івано-Франківськ".

Сэмюэль очень любил Украину и хотел здесь остаться

Спецназовец погиб 13 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Командир группы иностранцев подразделения ССО с позывным "Алекс" рассказал, что Сэмюэль был родом из города Лизмор в Австралии. Он присоединился к полку в мае 2026 года, служил боевым медиком и обладал высочайшим уровнем военной и тактической подготовки.

"До этого он служил в австралийской армии, был очень профессиональным солдатом. Уровень его навыков был просто заоблачный. Сэм был хорошим пулеметчиком, хорошим стрелком, хорошим медиком. Это был человек, который мог делать абсолютно все. Он до этого работал волонтером на стабпунктах. понял, что хочет за Украину воевать, хочет отстаивать ее свободу и независимость и потом быть частью этого общества", – вспоминает командир группы "Алекс".

Обстоятельства гибели в Донецкой области

По словам командира, Сэмюэль Майкл погиб 13 июня во время выполнения боевой задачи. Шел ближний бой в населенном пункте.

"Мы делали зачистку, зачищали" дома в селе. И так случилось, что один из россиян хорошо спрятался. И когда Сэм подошел, тот выстрелил в него из оружия и начал убегать. Конечно, того россиянина мы убили, но Сэма это уже не вернет. Это просто очень сильно не повезло", – говорит побратим погибшего.

От австралийской пехоты до инструктажа украинских военных

Как сообщил ветеран Сил специальных операций ВСУ Мстислав Тарас, после начала пандемии COVID-19 Сэмюэль Педраццини вступил в австралийскую армию, где проходил службу в 7-м полку Королевской австралийской пехоты в Аделаиде. Позже он служил в Великобритании, обучая украинских военных, прибывающих на международные учения.

В конце 2024 года он принял решение уволиться из рядов вооруженных сил Австралии, чтобы лично помогать Украине. Уже в 2025 году он активно волонтерил на востоке страны.

Коллега погибшего Алена Скаля, работавшая с ним в Великобритании в 2024 году в качестве переводчицы, вспоминает австралийца с огромной теплотой.

"Он всегда был оптимистом, положительным. Если бы ты на него ни посмотрел – всегда был с улыбкой. Очень добрый, искренний человек. Я бы хотела, чтобы больше людей узнали о его истории, о его пути и о том наследии, которое он оставил в виде людей, памяти и того подвига, который он совершил", – рассказала женщина.

Другая его знакомая по работе в Великобритании, Виталина, также подчеркнула, что австралиец был невероятно мотивирован помогать Украине и стремился максимально эффективно применить на практике свой военный и медицинский опыт.

Его любовь к Украине была заразной

Сэмюэль Майкл Педраццини был единственным ребенком в семье Леони Элизабет Кук и Тимоти Фрэнсиса Педраццини. После своего переезда в Украину он выбрал для жизни Ивано-Франковск. По словам близких и сослуживцев, воин очень полюбил страну и прямо заявлял, что хотел бы быть похороненным в Украине.

Сэмюэля Майкла Педраццини с воинскими почестями похоронили на Аллее героев на городском кладбище в селе Чукаловка неподалеку от Ивано-Франковска.

Напомним, в Тернопольскую область вернулся на щите воин Ярослав Денчук, погибший в Запорожской области. Связь с ним прервалась ещё в октябре 2023 года в Запорожской области, более 30 месяцев родные и близкие ждали известий о судьбе Ярослава.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на Курском направлении погиб Герой из Николаевской области. Дмитрий Маташнюк считался пропавшим без вести, однако после долгого ожидания стало известно, что он погиб 2 марта 2025 года.

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