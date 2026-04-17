Хорошее настроение и счастливые стечения обстоятельств: что ожидает всех знаков зодиака 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, мы будем творческими, оптимистичными и независимыми благодаря Новолунию в Овне. День прекрасно подходит для интеллектуальной работы и планирования новых задач на ближайшее будущее.

Сегодня мы можем открыть новые возможности, разрушить то, что нас сдерживает, и преодолеть предубеждения, пишет Vogue.pl. День будет успешным. В 17:29 Луна войдет в Тельца. Это хорошее время для свиданий, развлечений и искусства.

Овен

Вас ожидает успешный день. Вы будете позитивными и независимыми. Стоит уделять больше внимания эмоциям. Не боритесь за то, что для вас неважно. Вечером вы почувствуете, что начинаются выходные. Это хорошее время для романтического свидания. Отдохните от стресса.

Телец

Сосредоточьтесь на своих обязанностях и не сердитесь, когда кто-то критикует ваши взгляды. Не все осведомлены в вашей области и знают, о чем говорят. Это хороший день для наведения порядка в различных сферах вашей жизни. Также позаботьтесь о развлечениях, расслабьтесь и займитесь хобби, это улучшит ваше настроение.

Близнецы

Вы будете в хорошем настроении. Вы заслуживаете вознаграждения за все свои достижения. Сегодняшние покупки будут выгодными. Также вас ожидают счастливые стечения обстоятельств. Вы можете встретить друзей, которых вы давно не видели. Договоритесь о встрече.

Рак

Вы будете более ответственными, чем обычно. Вам могут предложить новые и сложные задачи, однако договоритесь за достойную оплату. Не полагайтесь на добрую волю других и просите больше денег или других выгод. Вечером отдохните, и вы будете чувствовать себя лучше.

Лев

Вы будете в хорошем настроении и готовы взяться за более сложные задачи. Вас ожидают интересные дискуссии. Если вы хотите избавиться от скуки, найдите себе новые интересы. Расслабьтесь и развлекитесь днем. В любви вам будет везти, так что сходите на свидание.

Дева

Вы будете сильными, убедительными и докажете, что можете делать все быстрее и лучше. Однако постарайтесь быть более сдержанными и не критикуйте других. Кто-то может обидеться, если вы укажете на их ошибки. Во второй половине дня позаботьтесь о своем доме или сходите на быстрый шопинг. Помните о своих обещаниях.

Весы

У вас появятся новые идеи. Вы будете энергичными и изобретательными. Продемонстрируйте свой талант и личное обаяние. День способствует знакомствам и разрешению споров на работе. Будьте внимательны, информация или сплетни, которые вы услышите, могут вам пригодиться.

Скорпион

Берегите себя. Сосредоточьтесь на собственных эмоциях, а не на мыслях и эмоциях окружающих. Тогда вы легче достигнете своих целей и избежите лишних дискуссий. Во второй половине дня кто-то может попытаться манипулировать вашими чувствами, поэтому лучше избегать сплетен. К вам домой могут прийти неожиданные, но приятные гости.

Стрелец

Вам придет в голову хорошая идея, и вы добьетесь успеха. Это благоприятное время для консультаций и обучения. Стоит прислушаться к другим людям и извлечь из них уроки. Сегодня вас поддержат важные люди, поэтому поговорите с ними о своих потребностях. Вечером кто-то из близких может предложить вам интересные идеи относительно поездок или мероприятий.

Козерог

Будьте осторожны со своими словами и старайтесь сохранять спокойствие. Некоторые люди могут вас нервировать, избегайте споров с ними. Не обещайте ничего, пока не узнаете всей информации. Будьте умнее конкурентов, и вы добьетесь успеха. Ваши друзья вас поддержат.

Водолей

День пролетит незаметно. Вы быстро справитесь с вызовами, а работа будет эффективной. Однако вы можете почувствовать себя грустными или одинокими. Сходите на прогулку, и вы почувствуете прилив энергии. Занятия йогой или фитнесом днем помогут вам восстановить бодрость и силы.

Рыбы

Вы будете в хорошем настроении, и день пролетит быстро. Будьте добрыми к людям. В финансовых вопросах будьте бдительными, поскольку будет шанс заработать. Возможны неожиданные предложения на работе, к примеру, повышение по службе. На встречах вы представите идеи, которые принесут вам признание и деньги. Встретьтесь с друзьями и отпразднуйте успех.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

