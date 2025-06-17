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Холодный летний борщ, который не нужно варить: рецепт самого вкусного освежающего блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда

Летом лучше готовить не горячие блюда, а холодные, которые будут охлаждать в жаркий летний день. Среди таких вкусных блюд – окрошка, гаспаччо, холодный борщ.

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Холодный вкусный борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, с огурцами, вареными яйцами и кефиром.

Рецепт борща

Ингредиенты:

  • Свекла вареная или запеченная – 400 г
  • Огурцы – 3 шт (средние)
  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Зелень (укроп, зеленый лук)
  • Кефир – 1 л
  • Вода – 1 л
  • Соль
  • Сахар
  • Лимонная кислота

Способ приготовления:

1. Зелень мелко нарезать и отправить в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

Зелень для блюда

2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на крупную терку.

Основа для борща

3. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (примерно 1:1). По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.

Приготовление борща

Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов!

Готовый борщ

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