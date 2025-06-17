Холодный летний борщ, который не нужно варить: рецепт самого вкусного освежающего блюда
Летом лучше готовить не горячие блюда, а холодные, которые будут охлаждать в жаркий летний день. Среди таких вкусных блюд – окрошка, гаспаччо, холодный борщ.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодного борща, с огурцами, вареными яйцами и кефиром.
Ингредиенты:
- Свекла вареная или запеченная – 400 г
- Огурцы – 3 шт (средние)
- Яйца вареные – 4 шт.
- Зелень (укроп, зеленый лук)
- Кефир – 1 л
- Вода – 1 л
- Соль
- Сахар
- Лимонная кислота
Способ приготовления:
1. Зелень мелко нарезать и отправить в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.
2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на крупную терку.
3. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (примерно 1:1). По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.
Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: