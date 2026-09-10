Холоднее всего будет на западе: синоптик уточнила прогноз на пятницу в Украине. Карта

Пятница, 11 сентября, станет самой прохладной на западе Украины: днём температура воздуха там составит всего +15…+19 °C. В то же время в северных, части центральных и восточных областях также заметно похолодает, тогда как на юге и востоке еще сохранится летнее тепло до +25…+30 °C.

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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, похолодание принесёт холодный атмосферный фронт, который также вызовет осадки в ряде регионов.

Какая будет погода в Украине 11 сентября

Воздух станет прохладнее в северных областях Украины — Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской. Похолодание также охватит Харьковскую, Полтавскую и Винницкую области.

В этих регионах максимальная температура воздуха будет колебаться от +19 до +23 °C.

На остальной территории Украины, а это южная часть, восточные области и Днепропетровская область, ещё сохранится высокая температура воздуха. Днём 11 сентября здесь ожидается +25…+30 °C.

Дожди завтра пройдут в западных областях Украины, а в субботу осадки распространятся также на север и на часть центральных областей.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве завтра, 11 сентября, ожидается комфортная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23 °C, существенных осадков не предвидится.

В то же время в субботу, 12 сентября, в столице будет сильный дождь, особенно утром, и холодно: максимальная температура воздуха составит всего +14…+15 °C.

В воскресенье ситуация изменится: антициклон принесет сухую воздушную массу. Максимальная температура воздуха на западе, севере и в центральных областях повысится до +20…+24 °C, на юге, востоке и в Днепропетровской области лето ещё продлится – +25…+30 °C.

В ближайшее время ожидается переменчивая погода, будет скакать атмосферное давление, а температура воздуха будет колебаться от +30 до +15 °C. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть более осторожными и внимательными к своему здоровью.

Напомним, в начале сентября в Украине установилась теплая, солнечная и преимущественно сухая погода, а температура воздуха местами поднималась до +30 °C. Синоптик Наталья Диденко называла этот период "молодым бабиным летом".

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине ожидалось продолжение метеорологического лета, а температура воздуха должна была быть выше климатической нормы на несколько градусов. В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после теплой погоды страну ждут изменения температурного режима и кратковременные дожди.

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