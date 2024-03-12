Второй день Масленицы или Заигрывание: какие традиции вторника

Каждый год в канун Пасхального поста в Украине отмечают давний праздник Масленицы. Традиции связаны с проводами зимы и подготовкой к длительному периоду воздержания от определенных видов пищи. На Масленицу принято варить вареники и блины, призывая весну и хорошую погоду.

Масленица привязана к Пасхе, ее даты из года в год меняются. OBOZ.UA рассказывает о традициях второго дня Масленицы, что в этом году приходится на 12 марта.

Масленица-2024

Пасха в 2024 году приходится на 5 мая, так что Великий пост начнется в понедельник, 18 марта, и закончится в субботу, 4 мая.

Масленица, соответственно, продлится с 11 марта и завершится 17 марта Прощенным воскресеньем.

Второй день Масленицы

Неделю проводов зимы в народе также называют Сырной. Каждый день имеет свое название и предназначен для особых обрядов.

Встреча Масленицы традиционно связана с уборкой в домах и амбарах. Наведя порядок и приготовив первые вареники и блины, украинцы начнут второй день празднования. Масляный вторник называют "заигрывающим".

Объяснение простое – перед Пасхальным постом родители желали засватать детей, поэтому устраивали "смотрины" или "заигрывания".

И именно на второй день Масленицы начиналось настоящее веселье. Устраивались массовые гуляния, организовывали игры, забавы, театрализованные представления.

Также было принято петь песни, готовить блины и вареники, играть на музыкальных инструментах, веселиться и танцевать. На Масленицу молодежь заигрывала и присматривалась, ища себе пару, а после Пасхи уже разрешалось играть свадьбу.

После народных гуляний все собирались за большим столом. Готовили традиционные вареники и блины с творожными и ягодными начинками, выпечку и сладости.

Издавна в народе говорили, что на Масленицу нельзя ссориться, злословить, ругаться.

Нельзя разбрасываться мелочью, ведь потеряете все.

Резать блины или вареники ножом – тоже плохая примета. Есть следует руками или накалывать на вилку.

Нельзя жадничать и отказывать в помощи нуждающимся, иначе весь год пройдет в бедности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях первого дня Масленицы.

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