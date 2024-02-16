Украина отмечает День единения: как возник этот праздник, традиции и поздравления

14 февраля 2022 года на фоне предупреждений разведки о возможной войне, президент Владимир Зеленский подписал указ о начале нового праздника 16 февраля – Дня единения. Почти два года идет полномасштабное вторжение, однако тогда, в феврале 2022-го, немногие верили, что Россия действительно начнет большую войну.

Праздник стал символом единства общества, ведь, как доказала война, именно в единении наша сила и мощь. Детальнее о том, как возник этот праздник – читайте в материале OBOZ.UA.

День единения

Предупреждения американской и западноевропейской разведки о неизбежности российского вторжения начали появляться задолго до начала войны, однако в феврале 2022 они звучали отовсюду.

СМИ озвучивали разные даты нападения России, в том числе и 16 февраля. И пока Россия под легендой "военных учений" стягивала к границам многотысячные войска, украинцы старались не поддаваться панике и жить привычными ежедневными заботами.

Согласно указу президента №53/2022, с целью консолидации общества, стойкости духа и уменьшения психологического давления, был введен новый праздник – День единения.

Традиции праздника

Впервые День единения праздновали 16 февраля 2022 года. Тогда состоялись торжественные мероприятия, в частности, в Киеве развернули 200-метровый желто-голубой флаг, огромное знамя Украины появилось и в Северодонецке. До войны оставалось 8 дней.

День единения также направлен на то, чтобы показать миру, что мы сегодня едины и, несмотря ни на что, будем отстаивать свою независимость и свое будущее. Поэтому заграницей организуют митинги, чтобы напомнить о необходимости поддержки Украины.

Присоединиться к празднованию можно, надев вышиванку, прикрепив сине-желтую ленту и, конечно же, поддержав сбор военным.

Приветствие

Доброй традицией станут и искренние слова. В этот день следует выразить поддержку и благодарность тем, кто защищает Украину.

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Поздравляю с Днем единения! Мы выстоим в эти трудные времена и обязательно будем праздновать победу. Помним, что мы сильные, решительные и независимые, потому что мы вместе.

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Сегодня особый день для каждого украинца – День единения! Все мы верим в победу и приближаем ее всеми силами. Желаю не терять надежды и иметь мужество двигаться вперед. Пусть наше единство дарит нам крылья в самые трудные времена.

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Поздравляю с Днем единения! Желаю сил и отваги военным, защищающим украинскую независимость. Желаю воодушевления и Божьей помощи медикам, волонтерам, спасателям и всем, кто ценой собственной жизни и здоровья стоит на страже мира и покоя.

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Поздравляю с Днем единения Украины! Мы, украинцы – один народ, и никакие враги не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы проблемы нас не ожидали, не будем об этом забывать. Наша сила в единстве и уважении друг к другу.

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Только вместе мы сильны, только совместными усилиями мы преодолеем влагу. Ибо сила наша в единстве. Поздравляю с Днем единения Украины!

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Пусть жажда свободы и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания независимой Украины. С праздником!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцы отмечали День единения в 2022 году.

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