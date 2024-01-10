Гадание на Старый Новый год: как заглянуть в будущее и узнать о суженом

Украинцы каждый год отмечают Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Наши предки верили, что это лучшее время, когда можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.

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OBOZ.UA собрал гадания, которые выполняют в этот праздник. Молодые девушки могут узнать имя и даже внешний вид своего суженого.

Подготовка

Перед началом проведения ритуалов девушки распускали волосы, развязывали все узлы на одежде, снимали украшения и серьезно настраивались на процесс. В народе верили, что гадание на Старый Новый год правдивое и обязательно сбывается.

Расческа

Перед сном девушка кладет расческу под подушку и говорит: "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне вы увидите мужчину, то это предвещает женитьбу в течение года.

Чашки

Девушки собираются вместе и выставляют такое же количество чашек. В них кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а в одну наливают воду. С закрытыми глазами каждая по очереди должна выбрать чашку.

Кольцо – к свадьбе, монета – к богатству, хлеб – к достатку, сахар – к веселью, лук – к слезам, соль – к несчастью, а чашка с водой – к жизни без особых изменений.

Свечи

Подготовьте миску с водой и половинки скорлупы грецкого ореха в том количестве, что равно числу гадающих. Такое же количество нужно и небольших свеч. Разместите свечи в скорлупе, зажгите их и поставьте на воду.

Девушка, у которой свеча сгорит первой, первой выйдет замуж. Если у кого-то скорлупка со свечой утонула, то будет незамужней.

Гадание на имя суженого

На 12 кусочках бумаги напишите мужские имена и положите под подушку на ночь. Утром достаньте бумажку. Какое имя будет на ней, так и будут звать будущего мужа.

Также можете выйти в полночь на улицу и спросить имя первого встречного. Так будут звать жениха.

Гадание на характер суженого

Положите под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, вытащите одну карту. Пиковый король – старый и ревнивый, трефовый король – военный, король черви – молодой и богатый, а бубновый король – желанный.

Гадание на желания

Перед сном 13 января напишите на отдельных бумажках 12 желаний, аккуратно сверните и положите под подушку. Утром, проснувшись, вытяните 3 из них – они обязательно сбудутся в новом году.

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