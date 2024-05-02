Страстная пятница: что категорически нельзя делать

Пятница считается кульминационным днем Страстной недели и всего Великого поста. В этот день христиане вспоминают жертвенную смерть Иисуса и проводят в трауре по нему. Распространяются на Страстную пятницу и очень строгие запреты.

OBOZ.UA поинтересовался церковными и народными традициями. Рассказываем, чего категорически нельзя делать в день Страстной пятницы. Если коротко, то ограничения здесь максимально приближены к праздничным, но еще и дополнены трауром.

Пост

В первую очередь верующим рекомендуется в Страстную пятницу соблюдать очень строгий пост. В идеале следует полностью отказаться от еды и ограничиться только потреблением воды. Допустим также хлеб. Очень важно сосредоточиться на духовном, максимально отвергнув любые удовольствия.

Однако в большинстве регионов Украины считается, что в пятницу Страстной недели можно выпекать куличи к праздничному столу. Они якобы должны принести наибольшую пользу и долго сохраняться свежими. Тем, кто занимался приготовлением ритуального хлеба, предстояло перед работами прочитать "Отче наш" или другую молитву с просьбой о божественном благословении. Пробовать блюдо при этом, конечно же, нельзя.

Физическая работа

Практически все виды физической работы в Страстную пятницу делать не рекомендуется. Особенно осуждалась рубка дров и другое использование топора, строительство и ремонт, прядение, вышивание и шитье.

Работать на земле не стоит. Считается, что любые овощи, посаженные в Страстную пятницу, дадут плохой урожай. Кроме капусты – ее наоборот рекомендовалось высаживать на праздник. Исключение для сельхозработ можно сделать, если они доставляют удовольствие или являются срочными.

Любую уборку и стирку нужно было завершить в Чистый четверг. Бытовые хлопоты после этого дня нежелательны.

Развлечения

Страстная пятница является самым скорбным днем христианского календаря. Поэтому в этот день запрещено любое веселье. Нельзя петь и танцевать, организовывать и посещать развлекательные мероприятия, желательно воздержаться от шуток и смеха. Сдержанность – вот главное правило поведения этого дня.

Желательно посвятить его молитве, размышлениям о душе и покаянию. Верующим рекомендуется в Страстную пятницу посетить церковь. В храмах в этот день выносят плащаницу. Кстати, только после посещения соответствующей службы верующим разрешается что-нибудь поесть.

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