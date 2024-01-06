Собор Иоанна Предтечи: новая дата и традиции великого праздника

Христиане восточного обряда отдельно чтят святого Иоанна Крестителя и посвятили ему несколько праздников в своем календаре. Один из них – Собор Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса Христа – приходится на день сразу за Крещением. По новому календарю Православной церкви Украины празднуют его 7 января.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает об истории этого праздника. А также о связанных с ним традициях и молитвах.

История праздника

В православной традиции Иоанн Креститель занимает особое место, как человек, совершивший таинство Крещения над самим Спасителем. Именно поэтому на следующий день после праздника Богоявления, посвященного этому событию, верующие собираются в церквях, чтобы почтить предтечу Христа.

Священники правят в этот день особую службу. А прихожане благодарят Иоанна Крестителя за его служение, которое проложило путь к приходу Иисуса, засвидетельствовало его божественную природу.

Традиции праздника

С самого утра принято было посещать службу в церкви и чтить одного из величайших святых. После этого люди возвращались домой и садились за стол, чтобы вместе позавтракать. Начинали трапезу со стакана освященной воды, считалось, что это помогает избавиться от болезней. Остатки от этого завтрака отдавали скоту.

Поскольку праздник не входит в список самых больших, в этот день можно было заниматься рукоделием. Особенно приветствовалось шитье и вышивание. К тому же вода, собранная в этот день из освященных к Крещению водоемов, все еще считалась чудодейственной.

День Собора Иоанна Предтечи считался первым днем после рождественских праздников, когда можно играть свадьбу.Так что в этот день начинались венчания в церквях и свадебные гуляния. Считалось, кто женится на этот праздник, проживет всю жизнь вместе в согласии и любви.

Как молиться на Собор Иоанна Крестителя

В праздники, посвященные Иоанну Предтече, принято молиться к нему и просить о покое и помощи в делах, которые очень нужно уладить. Обращаться можно с такой молитвой:

Святий Іване, предтече і хрестителю Господній! Про тебе говорить святий євангелист, що ти — чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про Світло, і щоб усі увірували в те правдиве Світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало Воно прийти, але Воно було перше, ніж ти, бо Воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить Сам Господь, коли каже, що ти — більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа-Месію словами, а ти вказав на Нього рукою і відважно проголосив: "Це — Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу".

Ти — Божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога. Ти — перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти — вчитель чистоти, ти — близький друг Христа. Через тебе Господа прошу, до тебе припадаю: не відмов мені твого — перед Ним — заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у премилосердного й всеблагого Творця ласку, щоб я міг (могла) одержати Його прощення гріхів і міг (могла) безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне й гидотне не може ввійти, — у Небесне Царство. Амінь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники по новому церковному календарю отмечаются в январе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.