Со Старым Новым годом: красивые поздравления для родных. Картинки и смс

Украинцы каждый год отмечают в ночь с 13 на 14 января Старый Новый год. В этот день обязательно семья должна собраться за праздничным столом.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления в смс и картинках. Поздравьте своих родных и порадуйте их теплыми пожеланиями.

Короткие поздравления со Старым Новым годом

На Старий Новий рік,

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене – знайшлось.

***

Привітати хочу вас

Зі Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

***

Хай цей Старий Новий рік



Купу удачі тобі принесе!

Кіло посмішок, центнер сміху,

Тонни щастя і успіху!

***

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

***

Новий рік знову прийшов!

Ну і що, що Старий, бід не жди!

Нехай у тебе все буде добре,

Сьогодні, завтра і завжди!

***

Бажаю щирих усмішок

Й сердечного тепла,

У Новім році вам багато

Щастя, ніжності й добра!

***

Наша сім'я вам бажає

Щастя в Старий Новий рік!

Нехай всього завжди вистачає,

І життя без турбот навік!

***

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

***

Зі святом тебе чарівним,

З Новим роком ще раз.

Я бажаю тобі щастя

І любові великий запас!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший –

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров'я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – зі старим Новим роком!

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