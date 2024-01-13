Со Старым Новым годом: красивые поздравления для родных. Картинки и смс
Украинцы каждый год отмечают в ночь с 13 на 14 января Старый Новый год. В этот день обязательно семья должна собраться за праздничным столом.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления в смс и картинках. Поздравьте своих родных и порадуйте их теплыми пожеланиями.
Короткие поздравления со Старым Новым годом
На Старий Новий рік,
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене – знайшлось.
***
Привітати хочу вас
Зі Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
***
Хай цей Старий Новий рік
Купу удачі тобі принесе!
Кіло посмішок, центнер сміху,
Тонни щастя і успіху!
***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
***
Новий рік знову прийшов!
Ну і що, що Старий, бід не жди!
Нехай у тебе все буде добре,
Сьогодні, завтра і завжди!
***
Бажаю щирих усмішок
Й сердечного тепла,
У Новім році вам багато
Щастя, ніжності й добра!
***
Наша сім'я вам бажає
Щастя в Старий Новий рік!
Нехай всього завжди вистачає,
І життя без турбот навік!
***
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
***
Зі святом тебе чарівним,
З Новим роком ще раз.
Я бажаю тобі щастя
І любові великий запас!
***
Чи вiн старий, чи може він новiший –
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – зі старим Новим роком!
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