С Пасхой: хорошие поздравления со светлым праздником. Картинки и смс
Пасха – светлый праздник надежды и добра. Уже третий год украинцы будут встречать его в условиях полномасштабной войны. К сожалению, не все семьи смогут собраться за праздничным столом, но сердце каждого согревает вера в защиту высших сил и надежда на мир и победу.
OBOZ.UA собрал самые искренние слова, чтобы поздравить со светлым праздником родных и близких. Пусть добрые поздравления подарят тепло и улыбку тем, кто в этом году не может быть рядом с семейным столом.
***
Світле свято Великодня
Україною ступає...
То Христос – дитя Господнє
В сяйві неба Воскресає.
Хай дарує Він вам долю,
Без турбот і без жалю.
Про тепло Його любові,
Я для вас завжди молю!
***
Поздравляю с Пасхой! Искренне желаю мирной голубизны в небе, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарит мир и благодать, пусть с этим праздником весна подарит безграничную радость, домашний уют и благополучие семьи.
***
Зі святом життя,
Та зі святом надії!
У день Великодній
Хай чують святії
Молитви про мир,
Про добро і достаток.
Бо день Великодній –
То щастя початок!
***
Христос Воскрес! Желаю вам счастья и здоровья, мира и любви, радости и светлой надежды, веры и вдохновения, гармонии и доброты.
***
З Великоднем вітаю Вас,
Нехай у цей чудовий час
Лунають дзвони в чистім небі
Та чується пташиний щебет.
Оселю хай наповнить світло,
Душа від доброти розквітне,
Нехай кругом любов панує,
І кожен кожного шанує.
***
Великоднє сонце грає,
Я зі святом вас вітаю!
Настрій буде хай чудовий,
Рідні всі – завжди здорові.
Щастя, радості, достатку
Буде в домі хай багато,
Сміх завжди у нім лунає.
Хай вас Бог благословляє!
***
Со светлой Пасхой! Пусть праздник подарит покой и радость. Пусть все родные соберутся за праздничным столом и в теплом семейном кругу обменяются искренними объятиями.
***
Великодень за вікном!
Хай наповниться добром
Й радістю твоя душа.
Миру, світла і тепла!
Хай здоров’я і любов
Не лишають твій покров.
Щастя, злагоди тобі,
Радості усій землі
І душевного спокою.
Хай Господь буде з тобою.
Благодаті із небес,
Бо Ісус Христос воскрес!
***
Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой! Пусть великая радость этого праздника наполнит твою жизнь искренними надеждами и чистыми чувствами. Желаю голубого неба и мира, здоровья всей семьи и благополучия.
***
Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!
***
Христос Воскрес! Желаю веры и надежды, благополучия и любви, искренности и радости. Пусть сегодня твое сердце откроется для подлинных чудес, пусть душе твоей захочется летать в облаках мечтаний и счастья. Дай Бог тебе и твоим близким здоровья и доброго мира.
***
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Христос Воскрес! Пусть праздник начнется тихой молитвой и благодарностью Богу за столь величественный день. Пусть ежесекундно сердце наполняется радостью.
***
Поздравляю с Пасхой! Желаю счастливой судьбы и искренней радости. Пусть щебет птиц, весенние цветы, родные улыбки подарят добрую надежду, пусть большой праздник напомнит о светлых чувствах и больших устремлениях.
***
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Христос Воскрес! В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!
Ранее OBOZ.UA публиковал все даты Пасхи до 2050 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.