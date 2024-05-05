С Пасхой: хорошие поздравления со светлым праздником. Картинки и смс

Пасха – светлый праздник надежды и добра. Уже третий год украинцы будут встречать его в условиях полномасштабной войны. К сожалению, не все семьи смогут собраться за праздничным столом, но сердце каждого согревает вера в защиту высших сил и надежда на мир и победу.

OBOZ.UA собрал самые искренние слова, чтобы поздравить со светлым праздником родных и близких. Пусть добрые поздравления подарят тепло и улыбку тем, кто в этом году не может быть рядом с семейным столом.

***

Світле свято Великодня

Україною ступає...

То Христос – дитя Господнє

В сяйві неба Воскресає.

Хай дарує Він вам долю,

Без турбот і без жалю.

Про тепло Його любові,

Я для вас завжди молю!

***

Поздравляю с Пасхой! Искренне желаю мирной голубизны в небе, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарит мир и благодать, пусть с этим праздником весна подарит безграничную радость, домашний уют и благополучие семьи.

***

Зі святом життя,

Та зі святом надії!

У день Великодній

Хай чують святії

Молитви про мир,

Про добро і достаток.

Бо день Великодній –

То щастя початок!

***

Христос Воскрес! Желаю вам счастья и здоровья, мира и любви, радости и светлой надежды, веры и вдохновения, гармонии и доброты.

***

З Великоднем вітаю Вас,

Нехай у цей чудовий час

Лунають дзвони в чистім небі

Та чується пташиний щебет.

Оселю хай наповнить світло,

Душа від доброти розквітне,

Нехай кругом любов панує,

І кожен кожного шанує.

***

Великоднє сонце грає,

Я зі святом вас вітаю!

Настрій буде хай чудовий,

Рідні всі – завжди здорові.

Щастя, радості, достатку

Буде в домі хай багато,

Сміх завжди у нім лунає.

Хай вас Бог благословляє!

***

Со светлой Пасхой! Пусть праздник подарит покой и радость. Пусть все родные соберутся за праздничным столом и в теплом семейном кругу обменяются искренними объятиями.

***

Великодень за вікном!

Хай наповниться добром

Й радістю твоя душа.

Миру, світла і тепла!

Хай здоров’я і любов

Не лишають твій покров.

Щастя, злагоди тобі,

Радості усій землі

І душевного спокою.

Хай Господь буде з тобою.

Благодаті із небес,

Бо Ісус Христос воскрес!

***

Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой! Пусть великая радость этого праздника наполнит твою жизнь искренними надеждами и чистыми чувствами. Желаю голубого неба и мира, здоровья всей семьи и благополучия.

***

Хай милосердям всіх освятить Бог!

Хай вас минають заздрощі й зневіри.

З Великоднем у серці без тривог!

Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

Христос Воскрес! Желаю веры и надежды, благополучия и любви, искренности и радости. Пусть сегодня твое сердце откроется для подлинных чудес, пусть душе твоей захочется летать в облаках мечтаний и счастья. Дай Бог тебе и твоим близким здоровья и доброго мира.

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Христос Воскрес! Пусть праздник начнется тихой молитвой и благодарностью Богу за столь величественный день. Пусть ежесекундно сердце наполняется радостью.

***

Поздравляю с Пасхой! Желаю счастливой судьбы и искренней радости. Пусть щебет птиц, весенние цветы, родные улыбки подарят добрую надежду, пусть большой праздник напомнит о светлых чувствах и больших устремлениях.

***

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***

Христос Воскрес! В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!

Ранее OBOZ.UA публиковал все даты Пасхи до 2050 года.

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