С Новым годом и Рождеством: веселые поздравления на украинском

Период новогодних праздников наполнен уютными вечерами с близкими и теплыми пожеланиями для хозяев. Новый год и Рождество Христово – это одни из самых больших праздников, которых с нетерпением ждут украинцы.

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Порадуйте свою семью и друзей искренними поздравлениями в прозе и стихах. OBOZ.UA составил подборку наилучших пожеланий.

Поздравления в прозе

Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом! Бажаю багато чарівності, краси та впевненості у щасливе майбутнє. Нехай усі гарні моменти виконуються скоріше та приносять вам тільки гарні емоції!

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З Новим роком та Різдвом Христовим щиро вас вітаю. Нехай ваш дім повниться радістю та веселощами, завжди буде достаток та гармонія. У цей святковий час занурюйтесь в казку та насолоджуйтесь зимою.

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Зимою і справді відбуваються дива. Але це і не дивно, бо саме в цей час такі чарівні свята як Новий рік та Різдво. Нехай і у вашому житті буде казка. Вітаю вас щиро з Новим роком та Різдвом Христовим.

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Зима – це час справжньої казки. Щиро вітаю тебе з Новим роком та Різдвом. Бажаю провести тобі свята якнайкраще і тільки з тими людьми, яких ти щиро любиш. Хай всі твої мрії здійсняться, наче в казці.

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З Новим роком та Різдвом вітаю всіх друзів, рідних та колег, хочу побажати відвертості, досконалості, вдячності та щирості як в думках, так і у вчинках. Нехай Новий рік принесе здійснення мрій та реалізацію бажань!

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З Новим роком та Різдвом Христовим, хочу привітати всіх близьких і рідних та щиро побажати божої ласки, вічної краси, м’якості та ніжності, яскравості та неординарності!

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Вітаю з Новим роком та Різдвом! Бажаю добра та щастя вашому дому, міцного здоров’я, світлого майбутнього та найкращих побажань!

Поздравления в стихах





З Новим роком і Різдвом

Щиро всіх вітаю.

Щастя, радості й достатку

В кожен дім бажаю.

Бажання хай збуваються,

Дива з кожним трапляються.

***

Жар сердець хай не застудить

Сніг і холод за вікном,

Я від серця вас вітаю

З Новим роком та Різдвом.

Побажаю вам удачі,

Щоб здорові всі були,

Щоб забули негаразди,

Та достатку нажили.

***

В Новий рік бажаю змін,

Щоб світились в небі зорі,

Вам найкращих перемін,

В росах ніжитись прозорих,

Чаклувати на зірках –

Сипали, щоб з неба гроші,

У наступних всіх роках

Були любі і хороші!

***

З цими святами я вітаю,

Багато щастячка вам побажаю.

Щоб у цьому році новому

Удача завітала додому.

А Різдво таке гарне й величне

Щоб принесло любов Господню.

Щоб подарувало його віру

У твої сили й у твою надію.

Щоб ці два свята

Принесли багато добра.

А ще щоб панувала довіра

І щоб стороною минала зневіра.

***

Зі світлим Різдвом я вас вітаю,

Щоб у домі благодать панувала бажаю.

Хай всі негаразди вас оминають,

Здоров'я й щастя обіймають.

Нехай в домі буде повна чаша,

Хай дружно живе родина ваша.

***

З Різдвом Христовим від душі,

Хай рік іде із Богом в серці.

Життя хай радує усім

Та буде чисте, мов джерельце!

Любові, радощів, тепла,

Здоров’я, мудрості, наснаги,

Великих успіхів щодня,

Терпіння вам та рівноваги!

Ранее OBOZ.UA публиковал десять безумных традиций, как празднуют Новый год в мире.

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