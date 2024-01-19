С Крещением по старому календарю: теплые поздравления
Крещение Господне – это один из самых главных церковных праздников, который с нетерпением ждут украинцы. По юлианскому календарю Крещение отмечают 19 января.
OBOZ.UA собрал лучшие и искренние пожелания. Не забудьте поздравить родных и близких со светлым праздником.
Поздравление в стихах
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
***
Перед Богоявленням Христа
Дається вам вода свята.
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну! Колись на світанні
Сам Христос хрестився у ріці Йордані.
***
Гей, ти, пане, пане-господарю!
Щасти, Боже, із Йорданом,
Із Йорданом, із водицею,
Із царицею, і усім домом,
І усім добром, із твоєю дружиною,
Із твоєю челядкою,
Із дочками, як чічками.
Господарю, як королю, щасти, Боже!
З усім двором, із челядкою багатою,
Із роями, із ланами,
Із сусідами, із панами,
Із Господом Христом Богом,
На здоров’я, на літ много!
Дай, Боже!
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
***
На Водохреща все навкруг звабливе,
Зимове свято наше особливе,
Води Йорданської рукою я торкнусь,
Почую Господа, у вдячності схилюсь.
***
Опівночі великі чудеса:
Вщухає вітер і панує тиша,
І відкриваються усім нам небеса,
Прислухайся до вічного ти лишень.
***
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає –
Із серця радість, наче пісня лине.
Поздравление в прозе
Від щирого серця вітаю зі світлим християнським святом Водохрещем. Це свято символізує очищення від усього нещирого і недоброго. Це свято світлих та нових починань. Христос Хрещається!
***
Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це зігріваюче душу свято подарує вам міцне здоров’я і ясні, чисті думки!
***
Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Дух Святий оберігає вас й благословить на добрі справи, а краплинки кришталевої освяченої води, зміцнять віру, надію любов, і, дадуть упевненості в завтрашньому дні!
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