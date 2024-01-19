С Крещением по старому календарю: теплые поздравления

Крещение Господне – это один из самых главных церковных праздников, который с нетерпением ждут украинцы. По юлианскому календарю Крещение отмечают 19 января.

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OBOZ.UA собрал лучшие и искренние пожелания. Не забудьте поздравить родных и близких со светлым праздником.

Поздравление в стихах

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Перед Богоявленням Христа

Дається вам вода свята.

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну! Колись на світанні

Сам Христос хрестився у ріці Йордані.

***

Гей, ти, пане, пане-господарю!

Щасти, Боже, із Йорданом,

Із Йорданом, із водицею,

Із царицею, і усім домом,

І усім добром, із твоєю дружиною,

Із твоєю челядкою,

Із дочками, як чічками.

Господарю, як королю, щасти, Боже!

З усім двором, із челядкою багатою,

Із роями, із ланами,

Із сусідами, із панами,

Із Господом Христом Богом,

На здоров’я, на літ много!

Дай, Боже!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

***

На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води Йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

***

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

***

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає –

Із серця радість, наче пісня лине.

Поздравление в прозе

Від щирого серця вітаю зі світлим християнським святом Водохрещем. Це свято символізує очищення від усього нещирого і недоброго. Це свято світлих та нових починань. Христос Хрещається!

***

Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це зігріваюче душу свято подарує вам міцне здоров’я і ясні, чисті думки!

***

Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Дух Святий оберігає вас й благословить на добрі справи, а краплинки кришталевої освяченої води, зміцнять віру, надію любов, і, дадуть упевненості в завтрашньому дні!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют день Оксаны по новому календарю.

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