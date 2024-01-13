Когда день Оксаны в 2024 году: праздник перенесли

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились, поэтому Оксанин день теперь приходится на 24 января. По старому стилю его праздновали 6 февраля.

Видео дня

Оксанин день приурочен к памяти преподобной Ксении Римской (Милаской). О традициях, истории и молитве – читайте в материале OBOZ.UA.

Кем была Ксения Римская

Преподобная Ксения Римская (Милаская) жила в V веке. При рождении ее нарекли Евсевией, и она была единственной дочерью знатного римского сенатора. Родители подыскали юной Евсевии благородного жениха, но девушка решила посвятить себя служению Господу и сбежала на далекий остров Коа. Там она сменила имя на Ксению, что по одной из версий означает "путешественница".

Ксения жила аскетической жизнью. Впоследствии она перебралась в город Милас, находящийся на территории современной Турции, где построила церковь в честь первомученика Стефана. По преданию, в день смерти Ксении над монастырем появился крест в сияющем венке, сопровождавший процессию вплоть до места захоронения праведной монахини. Говорят, на могиле Ксении произошло много чудесных исцелений.

Традиции и поверья на день Оксаны

Верующие обычно ходят в церковь и просят у святой помощи и покровительства. Также к святой обращаются с просьбами об исцелении от недугов.

Оксан и Ксений 24 января поздравляют с днем ангела.

Издавна говорили, что на день Оксаны нельзя заниматься домашними делами и рукоделием. А если приснился плохой сон – о нем нужно сразу рано утром рассказать кому-то, чтобы он не сбылся.

Погодные приметы

По погоде на день Оксаны прочили, какой будет весна.

Ярко сияет солнце – оттепель придет рано, а весна будет очень теплой.

Идет дождь – значит и весной следует ожидать обильных осадков.

Безветренная тихая погода свидетельствовала о сухом и теплом лете.

Молитва к святой Ксении

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает имя Оксана и публиковал искренние и оригинальные приветствия на день ангела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.